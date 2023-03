Turnhoutenaar riskeert 3 jaar cel voor reeks inbraken: “Hij stal grote hoeveelheid drank bij De Koeiketel”

De 28-jarige R.V.H. pleegde een reeks inbraken en diefstallen tussen maart en november 2022. In totaal stond hij maandagochtend terecht voor acht inbraken, acht inbraakpogingen, acht diefstallen, twee diefstalpogingen en het bezit van GHB. Van 11 tot 15 maart 2022 pleegde hij verscheidene inbraken in chalets op camping Campinastrand in Dessel. “Hij werd er aangetroffen in een reistas vol inbrekersmateriaal”, zegt openbaar aanklager Veerle Van Gorp. “In het vakantiehuisje waar hij op dat moment tijdelijk verbleef op de camping werden meerdere gestolen goederen teruggevonden.”

In juli 2022 werd de man betrapt tijdens een diefstal bij Colruyt in Vosselaar, in augustus 2022 werd hij slapend en onder invloed van drugs aangetroffen in de toiletten van de Warande in Turnhout. “In november pleegde hij opnieuw een aantal feiten, waaronder een gauwdiefstal in de Patriottenstraat in Turnhout die hij samen met zijn vriendin pleegde”, vervolgt Veerle Van Gorp. “In de nacht van 13 op 14 november 2022 brak hij de berging van restaurant De Koeiketel in Turnhout open om er een grote hoeveelheid drank te stelen.”