Turnhout zet licht op groen voor metamorfose Parkwijk: “Wijk is verouderd en versleten”

De Parkwijk in Turnhout zal er over tien jaar anders uitzien. Het stadsbestuur heeft het licht op groen gezet om de wijk te vernieuwen. “Doorheen de jaren raakte de wijk verouderd, veel woningen en de aanleg van de plantsoenen zijn ondertussen versleten”, motiveert schepen Astrid Wittebolle (Groen).

De Parkwijk in Turnhout werd meer dan vijftig jaar gerealiseerd door de Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting als een sociale voorbeeldwijk. De wijk werd geroemd voor de sterke architectuur en het groene karakter. Twee aspecten die ook vandaag nog fierheid oproepen. Uit een bevraging blijkt dan ook dat de meeste buurtbewoners nog altijd graag in de wijk wonen. “Toch klinkt er sinds enkele jaren ook misnoegdheid. Doorheen de jaren raakte de wijk inderdaad verouderd, veel woningen en de aanleg van de plantsoenen zijn ondertussen versleten”, zegt schepen van Projectmanagement Stedelijke Ontwikkeling Astrid Wittebolle.

Volledig scherm Aan het Haagbeemdenplantsoen starten de werken al binnenkort © Jef Van Nooten

Klimaatverandering

Een grondige vernieuwing van de wijk dringt zich daarom op. Het stadsbestuur van Turnhout heeft maandagavond het licht op groen gezet voor het masterplan waarmee de stad en Woonboog (de woonmaatschappij waarin onder andere DE ARK is opgegaan) de hele Parkwijk willen vernieuwen. In het vernieuwingsplan wordt rekening gehouden met het unieke karakter van de wijk. Dankzij twee infomarkten met workshops voor bewoners is er ook in de buurt zelf een stevig draagvlak gecreëerd. In de komende tien jaar wordt het masterplan gefaseerd in uitvoeringsplannen omgezet en gerealiseerd. “Na grondige voorbereidingen start Woonboog nog dit jaar met de eerste reeks vernieuwingswerken aan de huurwoningen. Tegelijk worden via het masterplan ook nieuwe uitdagingen aangepakt. Zo heeft de klimaatverandering het aantal overstromingen en hittegolven in het voorbije decennium sterk doen toenemen en ook grotere auto’s, snellere fietsen en duurdere energie vragen een aangepaste benadering”, vertelt Astrid Wittebolle.

Quote We geven het water van de Aa meer ruimte, zodat de woningen beter beschermd zijn tegen overstro­min­gen. Daarvoor laten we een deel van de Parkring opbreken en omvormen tot een rustige buurtweg Schepen Astrid Wittebolle

Met het masterplan dat nu is goedgekeurd, wil de stad van de Parkwijk opnieuw de voorbeeldwijk maken die ze een halve eeuw geleden al was. “Maar dan wel met een geëvolueerd en gemoderniseerd toekomstperspectief. Onze nieuwe visie anticipeert op de klimaatuitdagingen die op ons afkomen, maar ook op de groeiende en veranderende woonbehoeften. Het unieke DNA van de Parkwijk wordt er alleen maar door versterkt”, gaat Wittebolle verder. “We geven het water van de Aa meer ruimte, zodat de woningen beter beschermd zijn tegen overstromingen. Daarvoor laten we een deel van de Parkring opbreken en omvormen tot een rustige buurtweg dichter bij de woningen. Zo creëren we ineens ook een nieuwe wandelzone langs de Aa. Fietspaden rondom verbinden de wijk met het Stadspark, de industriezone en de Blijkhoef.

Volledig scherm Ook de woontorens in de Parkwijk worden vernieuwd © Jef Van Nooten

Variatie aan woningen en appartementen

De kern van de wijk blijft groen en rustig. De meest waardevolle woningen worden gerenoveerd en een paar van de woonblokken worden vervangen door nieuwbouw. “Zo krijgt de Parkwijk een grotere variatie aan woningen en appartementen voor grotere en kleinere gezinnen. De niet meer gebruikte parochiekerk tot slot laten we verbouwen tot kleuterschool met buurtlokalen.”

De bouwwerken aan de Parkappartementen en het Haagbeemdenplantsoen gaan binnenkort al van start. “Dat er nu ook plannen kunnen worden gemaakt voor de rest van de wijk, is voor ons een mooie en belangrijke stap”, zegt Sanne Teunkens, zonemanager bij Woonboog. “De Parkwijk was altijd al een unieke buurt voor ons en onze bewoners. We zijn blij dat we nu concreet aan de slag kunnen gaan om al onze huurders een eigentijdse woning te geven in die bijzondere en helemaal vernieuwde buurt.”

