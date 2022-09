Turnhout wil zich terug op de kaart zetten als winkelstad: “Grote ketens laten ons nu nog te vaak links liggen”

TurnhoutStad Turnhout en vzw Ondernemend Stadshart Turnhout (OST) hebben maandag tal van retailers en makelaars gespecialiseerd in retail uitgenodigd voor een groot kennismakingsevenement in de Turnovatoren. Het doel? Stad Turnhout voorstellen als heroplevende en aantrekkelijke winkelstad om zo de beleving in het centrum te vergroten en de leegstand verder terug te dringen. “Vroeger stonden onze Gasthuisstraat en Leopoldstraat op het Monopolybord. Dat willen we nu terug zien”, zegt Sébastien Hendrickx, voorzitter van OST.

“Er wordt vaak geklaagd over de leegstand in de Kempense hoofdstad, maar als we de cijfers bekijken, dan valt dat eigenlijk best mee. Zo zitten we in de Gasthuisstraat nog onder de 10 procent. Het is dus echt een perceptieverhaal”, meent Hendrickx. “De leegstand is de laatste jaren ook flink teruggedrongen, maar toch laten internationale ketens ons nog vaak links liggen. Vandaar dus ons grote retailevenement in de Turnovatoren. Zo willen we ons terug op de kaart zetten als echte retailstad.” Stad Turnhout wil namelijk tegen 2035 maar liefst 10.000 nieuwe, koopkrachtige mensen naar de stadsregio lokken, maar dat kan alleen als de stad en haar retailaanbod aantrekkelijk zijn.

Turn-around

Om dat te verwezenlijken gaat het stadsbestuur de komende jaren flink investeren in haar kernwinkelgebied, dat voortaan afgebakend wordt door site Le Bon en de Turnovatoren. Enerzijds zal het stadsbestuur met het project ‘Veerkrachtige steden’ de vergane glorie van de Otterstraat, Gasthuisstraat en Merodelei aanpakken en meer openbare groene ruimtes creëren. Anderzijds werkt het bestuur nauw samen met OST om de retail in de stad een flinke boost te geven. “Met ‘Veerkrachtige Steden’ werken we aan onze uitstraling en leefbaarheid, met OST creëren we een hefboom voor economische ontwikkeling. Zo gaan we resoluut voor de ‘turn-around’ van Turnhout ”, meent schepen voor Centrummanagement Stijn Adriaensens.

Volledig scherm Het kernwinkelgebied van Turnhout, gezien vanuit de Turnovatoren. © Liese Demeulenaere

“Hoe doen we dat precies? We gaan eigenlijk aan ‘risico-investeren’ doen met Vlaamse subsidies. Daarmee kopen we leegstaande winkelpanden op cruciale locaties op. Die laten we slopen of opwaarderen en opnieuw inrichten als aantrekkelijke retailpanden. Die zetten we dan weer op de markt en met de meerwaarde van de verkoop pakken we dan weer een ander pand aan”, legt hij uit. “Die panden kunnen elke vorm van commerciële inrichting krijgen, behalve die van industriële aard natuurlijk. Dus ook dienstverlening, horeca, zachte beroepen, etc. kunnen zich er vestigen. Ook (internationale) ketens zijn meer dan welkom. Zeker Nederlandse namen zouden interessant zijn.”

Aanrijstraten

Maar wat dan met de leegstaande winkelpanden die zich niet binnen het nieuwe kernwinkelgebied bevinden? “Die krijgen een residentiële herbestemming. Daarvoor hebben we ook andere subsidiemogelijkheden, onder andere voor gevelrenovatie”, zegt hij. “Het gaat dan vaak over panden in de aanrijstraten naar het centrum. Ook die willen we uiteraard verfraaien. Het is immers belangrijk dat niet alleen het kerngebied zelf, maar ook de toegangspoorten ernaartoe aangenaam en aantrekkelijk zijn. Het project ‘Veerkrachtige Steden’ zal daarin een belangrijke rol spelen”, besluit hij.

