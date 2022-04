Turnhout viert Buitenspeeldag met vijf plekken vol speelplezier

Turnhout Politie spoort brandstich­ters Game Mania op met camerabeel­den

Op maandagavond 4 april werd de Game Mania-winkel in de Sint-Antoniusstraat in de as gelegd door een felle brand. De lokale politie vermoedde meteen dat de brand opzettelijk aangestoken was en heeft nu ook camerabeelden weten te bemachtigen die dat vermoeden bevestigen. De speurders hebben de beelden verspreid op sociale media in de hoop de identiteit van de verdachten te achterhalen.

13 april