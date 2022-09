Turnhout krijgt er nieuwe school bij: Fluxus start basisschool op Campus Zenit

Turnhout Zorggroep Orion werkt aan koudeplan: inwoners kunnen zich gaan verwarmen in diensten­cen­tra of rusthuizen

Zorggroep Orion in Turnhout pakt de komende maanden uit met een ‘koudeplan’. Alle inwoners van de stad kunnen daarbij letterlijk de warmte komen opzoeken in één van de diensten- of woonzorgcentra van Zorggroep Orion.

26 september