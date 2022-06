Turnhout hertekent het Stadspark: “De eenheid is zoekgeraakt doorheen de jaren”

TurnhoutStad Turnhout gaat het Stadspark hertekenen. Dat is nodig omdat het park doorheen de jaren verschillende wijzigingen onderging waardoor de eenheid is zoekgeraakt. “De groenbalans moet in evenwicht blijven óf versterkt worden, maar mag in geen geval verminderen”, zegt schepen Astrid Wittebolle.

Het Stadspark in Turnhout werd meer dan vijftig jaar geleden ontwerpen als een randpark met een sterk uitgewerkt geometrisch patroon. Maar door enkele nieuwe woonwijk zuidwaarts is de ligging aan de rand teloor gegaan. En ook binnen in het park veranderde er de voorbije decennia heel wat. “Veel van de originele kenmerken zijn vandaag weliswaar nog steeds aanwezig, maar door de jaren heen onderging het park toch ook verschillende wijzigingen waardoor de eenheid wat is zoekgeraakt”, zegt schepen Astrid Wittebolle. “Op dit moment zijn we volop bezig om enkele grootschalige projecten te realiseren in en rondom het Stadspark. Zo bouwen we een nieuw sportcomplex met klaslokalen in het park, met alle gevolgen van dien voor onder meer de bestaande sporthal en de watercollector van Aquafin. Maar ook de herinrichting van de Parkwijk en van de Aa-vallei hebben een impact op het Stadspark.”

Afwisseling

Het stadsbestuur benadrukt dat die nieuwe projecten niet lukraak worden aangevat. Elke vernieuwing wordt geïntegreerd in een groter plan voor een vernieuwd Stadspark. “In die overkoepelende visie herstellen we ineens ook waardevolle elementen van vroeger. Zo blijft de oorspronkelijke afwisseling het absolute uitgangspunt bij de herinrichting: open ruimten als een grasveld of een vijver krijgen altijd een gesloten groenstructuur naast zich met hoogstammige bomen en struiken”, aldus nog Wittebolle.

Volledig scherm Het Stadspark in Turnhout © Jef Van Nooten

De locatie die werd gekozen voor het nieuwe sportcomplex met klaslokalen biedt een uitgelezen kans om de sportinfrastructuur in de nabije toekomst meer te concentreren. “Zo ontstaan er doorheen het park meer mogelijkheden, zowel voor sportinfrastructuur als voor natuurinvullingen. Er tekent zich een sport- en spelzone met bijhorende gebouwen af in het noorden van het park en een meer natuurlijke zone in het zuiden”, vervolgt schepen Astrid Wittebolle. “Het project Parkwijk en op middellange termijn ook de projecten ‘stedelijk plateau’ en ‘ontsluiting Schorvoort’ bieden dan weer unieke kansen om het park beter te verknopen met zijn omgeving en om ontbrekende connecties te maken. Doordat de wijken rondom het Stadspark later tot stand zijn gekomen, is zo’n connectie momenteel tamelijk beperkt.”

Groenbalans

Het stadsbestuur formuleerde enkele basisprincipes voor het ‘nieuwe’ Stadspark. Die basisprincipes houden rekening met zowel de historische context als met enkele hedendaagse uitdagingen. “De landschappelijke waarde en de natuurwaarde worden maximaal beschermd. De groenbalans moet in evenwicht blijven óf versterkt worden, maar mag in geen geval verminderen”, klinkt het. “Daarom wordt bijvoorbeeld de oude sporthal gesloopt zodra de nieuwe infrastructuur is voltooid. De vrijgekomen ruimte wordt dan samen met de rozentuin en het bos ten zuiden ervan als een nieuw groengebied ingericht. Voor de precieze invulling organiseren we tegen die tijd nog een participatietraject.”

Qua functie definieert de stad het Stadspark voornamelijk als een groen belevingsgebied en een plaats voor sport en spel voor de bewoners van de stad. “Die lokale bestemming vullen we wel aan met een viertal bovenlokale functies, met name de miniatuurtreinen, het sportstadion, het sportcomplex en het zwembad.”

Volledig scherm Stad Turnhout hertekent het Stadspark © RV

