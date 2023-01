Turnhout by Night katapulteert bezoekers naar jaren 1900

Turnhout by Night is al meer dan tien jaar een succesformule. Op zaterdagavond 21 januari zullen opnieuw een paar duizend bezoekers dwars door het stadshart van Turnhout trekken. Turnhout by Night is een sfeervol verlichte wandeltocht met veel animatie onderweg. Het standaardtraject van negen kilometer omvat onder meer livemuziek, toneelspel, rondleidingen en een lichtshow. “Het is gewoon een combinatie die uitstekend werkt: wandelaars zien een vaak vertrouwde omgeving letterlijk in een ander licht terwijl ze ook nog worden getrakteerd op optredens en belevenissen”, zegt schepen van Toerisme Stijn Adriaensens. “Het is trouwens de moeite om elk jaar opnieuw mee te doen, het verrassingselement blijft altijd intact. Zo voegen we dit jaar een kleine tijdreis toe aan het traject: in de Gemeentestraat word je naar de jaren 1900 gekatapulteerd, compleet met figuranten in klederdracht, ritjes in een koets en oude lantaarns om de sfeer van destijds op te roepen.”