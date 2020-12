Trouwring, Bongo-bon en smartphone: gedetineerde wordt stapelverliefd op parketmagistrate en belaagt haar met cadeaus

TurnhoutEen gedetineerde uit de gevangenis in Hasselt is stapelverliefd geworden op een magistrate van het parket in Turnhout. De Gentenaar stuurde haar een trouwring, gaf ook een Bongo-bon cadeau en bezorgde de parketmagistrate een gsm vol met foto’s van haar. Hij riskeert nu een straf voor belaging.

De 35-jarige A.B.T. uit Gent zat in de gevangenis van Hasselt een celstraf uit voor diefstallen. In de gevangenis werd hij lastiggevallen door een paar medegedetineerden uit het Turnhoutse. Om zijn beklag daarover te doen, stuurde hij een brief naar het parket in Turnhout. Die werd beantwoord door een parketmagistrate die jarenlang woordvoerster was van het parket. “Hij heeft haar naam opgezocht. Op basis van de foto’s die hij van haar op internet vond, is hij halsoverkop verliefd op haar geworden”, zegt zijn advocaat Bart Vanmarcke.

Getrouwd

De gedetineerde liet een trouwring maken met zijn en haar naam ingegraveerd. Hij bezorgde haar ook een Bongo-bon. Intussen vertelde hij tegen iedereen dat hij getrouwd was met haar.

Na die twee ongewenste cadeaus stuurde een andere parketmagistraat een brief naar A.B.T. met de boodschap dat hij er mee moest stoppen. “Omdat het een grote impact had op haar en haar familie. Hun rust en privéleven werd ernstig verstoord”, zegt openbaar aanklager Peter Van der Flaas.

Gsm

Na de brief vanuit het parket hield de gedetineerde zich een tijd rustig, maar in januari van dit jaar ging de belaging voort. Hij stuurde de magistrate onder andere een gsm. Die stond vol met foto’s die hij van haar op internet had gevonden. “Ook andere vrouwen die hij amper kent, heeft hij al belaagd. Een internering is aangewezen, maar behoort niet tot de mogelijkheden omdat A.B.T. weigert mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek”, zegt aanklager Peter Van der Flaas, die een zware voorwaardelijke gevangenisstraf vordert.

Film

De advocaat van A.B.T. beschouwt de trouwring en de Bongo-bon niet als belaging. Omdat de gedetineerde op dat moment niet wist dat hij daarmee de rust van de parketmagistrate verstoorde. “Als zijn liefde antwoord had gekregen, was het een schitterend verhaal geweest voor een film. Maar zijn liefdesverzoek bleef onbeantwoord”, aldus Bart Vanmarcke. “Zodra hij besefte dat ze er niet van gediend was, heeft hij lange tijd niets ondernomen.”

Vonnis op 4 januari.