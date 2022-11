Tripel 888 wint zilveren medaille op bekende Brussels Beer Challenge

TurnhoutDe Tripel 888 heeft de zilveren medaille gewonnen tijdens de gerenommeerde bierwedstrijd Brussels Beer Challenge. Het bier van Turnhoutenaar Patrick Van Gompel behaalde de tweede plaats in de categorie ‘Belgian Style Tripel’. “Dat is een ongelooflijk straffe prestatie omdat het met 101 tripels in competitie de zwaarste categorie is”, zegt Van Gompel.

Het bier Tripel 888 werd vier jaar geleden gelanceerd. Nadat het brouwsel in 2018 al eens een bronzen medaille behaalde op de Brussels Beer Challenge, sleept Belgian Beer Experts bvba nu zelfs de zilveren medaille in de wacht. Belgian Beer Experts bestaat uit de vennoten Grégory Brion van de Maritieme Holding Company Conti-Lines in Antwerpen, Guillaume Dubucq van Skyline Renting Services in Brussel en journalist Patrick Van Gompel uit Turnhout. Het bier wordt gebrouwen door Brouwerij Anders! in Halen. “De Tripel 888 haalde de tweede plaats in de categorie ‘Belgian Style Tripel’. Dat is een ongelooflijk straffe prestatie omdat het met 101 tripels in competitie de zwaarste categorie is van alle deelnemende soorten bier”, vertelt Patrick Van Gompel. “De zilveren medaille glanst nog meer als je weet dat er aan deze bierwedstrijd maar liefst 1.800 bieren deelnamen uit 41 landen.”

Volledig scherm Patrick Van Gompel nam de zilveren medaille in ontvangst © RV

Patrick Van Gompel nam de prijs maandagochtend in ontvangst tijdens de horecabeurs in Gent. Samen met Grégory Brion en Guillaume Dubucq is hij zeer ontroerd door deze internationale erkenning en waardering. “We dragen de op aan onze onlangs overleden vriend Jack Van Antwerpen (66). De internationale vermaarde bierverkoper had voor Tripel 888 onlangs invoerders gevonden in Spanje, Italië, Hongarije en de Verenigde Staten. Jack Van Antwerpen (66) is de man die van onder andere de Karmeliet een internationaal succes heeft gemaakt.”

Banaan

De Tripel 888 is een bier van 8 % alcohol. De smaak is fruitig en licht kruidig. “Kenners ontdekken banaan en heel subtiel wat koriander. De citrussmaak versterkt de frisheid van het bier”, aldus nog Parick Van Gompel. “Ingrediënten zijn Belgische gist, hop, gerstemout en tarwemout. Het bier wordt geserveerd in een zwarte longneck-fles van 33 cl en geserveerd in een groot Frans wijnglas met opschrift 888 Tripel Eight.

Vakjury

De Brussels Beer Challenge is een jaarlijkse internationale bierwedstrijd waarbij gestreden wordt om de titel van het beste bier. Drie dagen lang wordt elk bier van de deelnemende brouwers geproefd door een vakjury van 100 internationale bierkenners. De bieren worden onderverdeeld in categorieën zoals origine, typische kenmerken en stijl. De beste bieren krijgen per categorie een gouden, zilveren of een bronzen medaille.

De gouden medaille in de categorie ‘Belgian Style Tripel’ ging naar Brugge Tripel van Swinkels Family Brewers.

