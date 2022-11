Tous ensemble! Op deze 7 plekken in de Kempen supporter jij voor onze Rode Duivels tijdens het WK

KempenHet is bijna zover. Op zondag 20 november gaat het WK voetbal in Qatar van start. Onze Rode Duivels spelen er in de eerste ronde tegen Canada, Marokko en Kroatië, maar hopelijk geraken ze tot in de finale op zondag 18 december. Weet jij al waar je de wedstrijden gaat bekijken? Wij lijsten alvast zeven plekken voor je op in de Kempen, waar ze het WK uitzenden: van Westerlo tot Hoogstraten.

Meer uit-tips in de Kempen vind je in ons dossier.

Westerlo

Volledig scherm Illustratiefoto © Photo News

Voetbalclub KVC Westerlo installeert tijdens het aankomende WK een groot scherm in ‘t Kuipje. Vanop de familietribune kan je voor één keer de Rode Duivels en niet de Kemphanen naar de overwinning schreeuwen. Na afloop van de wedstrijd kan je genieten van een sfeervolle afterparty in de Westkantine. De inkom is gratis voor abonnees van KVC Westerlo en KFC Houtvenne, andere bezoekers betalen 5 euro.

Meer informatie via kvcwesterlo.be.

Waar? ‘t Kuipje, De Merodedreef 189, 2260 Westerlo

Wanneer? Alle wedstrijden van de Belgen

Prijs? 5 euro

Turnhout

Volledig scherm Café De Zwarte Ruiter op het Zegeplein in Turnhout © Jef Van Nooten

In tegenstelling tot eerdere tornooien plaatst café De Zwarte Ruiter dit keer geen groot scherm op het Zegeplein. Toch pakt het café uit met een WK-evenement. Zowel binnen in het café als buiten in de overdekte buitengang naast het café kunnen de wedstrijden op grote schermen gevolgd worden. Beide locaties zijn vrij toegankelijk. Café De Zwarte Ruiter heeft al vier schermen hangen. Daar komen speciaal voor het WK voetbal nog drie grote televisietoestellen bij. De drie grote tv’s die De Zwarte Ruiter speciaal voor het WK heeft aangekocht, worden na afloop verloot. Het café wordt ook aangekleed in het thema van de Rode Duivels. Op de bovenverdieping, waar café Madelon zich bevindt, wordt gewerkt met een VIP-formule. Je betaalt er 66,6 euro voor een all-in formule. Voor die prijs zijn drank, broodjes en versnaperingen inbegrepen gedurende 6 uur, 6 minuten en 6 seconden.

Waar? De Zwarte Ruiter, Zegeplein 12, 2300 Turnhout

Wanneer? Alle wedstrijden

Prijs? Gratis

Turnhout

Volledig scherm Illustratiefoto © BELGA

Voetballiefhebbers in Turnhout kunnen niet alleen in De Zwarte Ruiter terecht om de Rode Duivels aan het werk te zien. Ook in fuifzaal Futur wordt een groot scherm geplaatst. Het WK-event wordt er georganiseerd door de uitbaters van Panorama Zomerbar. Bezoekers betalen er wel 7 euro (of 6,44 euro in voorverkoop) om er binnen te geraken. Voor elke wedstrijd wordt het publiek opgewarmd met een DJ-set. Achteraf volgt er een afterparty waar er volop gedanst kan worden.

Tickets zijn hier te koop.

Waar? Futur, Wezenstraat 6, 2300 Turnhout

Wanneer? Alle wedstrijden van de Belgen

Prijs? Vanaf 6,44 euro

Geel

Volledig scherm Illustratiefoto © Photo News

In Geel verhuist het groot scherm van de Grote Markt naar De Waai. De fuifzaal wordt ter gelegenheid van het WK aangekleed als een echt fandorp. DJ’s steken er het vuur aan de lont zowel voor als na de match. Tickets kosten 3 euro, maar daarbij is één consumptiebon inbegrepen.

Tickets zijn hier te koop.

Waar? De Waai, Werft 28, 2440 Geel

Wanneer? Alle wedstrijden van de Belgen

Prijs? 3 euro

Hoogstraten

Volledig scherm Niels Joosen, Pieter Servaes Gert Van Put en Jef Van den Bogerd organiseren samen Bar Qatar. © Toon Verheijen

Voetballiefhebbers die het komende WK van onze Rode Duivels liefst op groot scherm volgen, kunnen dit najaar ook terecht in een van de hallen van de Coöperatie Hoogstraten. Bar Qatar Hoogstraten slaat daar al zeker voor de poulewedstrijden haar tenten op. Voor de wedstrijd tegen Marokko op zondag 27 november wil de organisatie er een echte familiedag van maken. Er wordt dan een springkasteel en een schminkstand voorzien. In Bar Qatar Hoogstraten is ruimte voor zo’n 2.500 mensen.

Waar? Veiling Hoogstraten, Loenhoutseweg 59, 2320 Hoogstraten

Wanneer? Alle wedstrijden van de Rode Duivels (en Spanje-Duitsland)

Prijs? Gratis

Vlimmeren

Volledig scherm Illustratiefoto © Photo News

Op zondag 27 november wordt de kantine van voetbalclub Vlimmeren Sport voor één dag het “tofste fandorp van de lage landen”. Vanaf 13 uur ben je er welkom om vervolgens om 14 uur naar de wedstrijd tegen Marokko te kijken. Je kan de Belgen zien spelen op een groot scherm en er zullen ook hamburgers zijn. Een DJ verzorgt verder de sfeer. En het beste van al? Je hoeft helemaal geen inkom te betalen.

Meer informatie via Facebook.

Waar? Vlimmeren Sport, Leetereind 4, 2340 Vlimmeren (Beerse)

Wanneer? Zondag 27 november 2022 vanaf 13 uur

Prijs? Gratis

Geel

Volledig scherm Illustratiefoto © Photo News

Ook in de kantine van KFC Beekhoek in Geel kan je de wedstrijd tegen Marokko volgen op een groot scherm. Schuif aan voor een lekkere pint of een fris drankje en geniet van de match in een sfeervolle setting. Voor wie een hongertje krijgt zij n er hamburgers voorzien.

Meer informatie via Facebook.

Waar? Kantine KFC Beekhoek, Broekstraat 9, 2440 Geel

Wanneer? Zondag 27 november 2022 om 14 uur

Prijs? Gratis

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.