TIM vraagt stad werk te maken van energieplan: "Geef 1,4 miljoen euro van Fluvius terug aan de inwoners”

De energieprijzen swingen de pan uit. Dat heeft grote financiële gevolgen voor zowel bedrijven, verenigingen als gezinnen. Nadat Turnhout eerder al een corona-relanceplan uitwerkte, roept TIM het stadsbestuur nu op om ook een energie-relanceplan uit te werken. “De energiecrisis grijpt rechtstreeks geld uit de portemonnee van onze gezinnen en confronteert onze bedrijven en verenigingen met torenhoge (voorschot)facturen. Gezinnen kunnen hun rekeningen niet meer betalen of draaien hun consumptiegedrag drastisch terug, wat betekent dat er bij de lokale handelaar, horeca, ... eveneens minder inkomsten zijn. De energiefacturen doen ook de financiële reserves van sport-, cultuur- en jeugdverenigingen wegsmelten”, vertelt Eric Vos (TIM).

Crisis draaglijker maken

De oppositiepartij beseft dat stad Turnhout de energiecrisis niet kan oplossen. Het dempen of reguleren van de energieprijzen ligt op het beslissingsniveau van de Vlaamse en federale regeringen. “Maar dat betekent niet dat we als lokaal bestuur niets kunnen doen. Ook tijdens de coronacrisis besliste de Turnhoutse gemeenteraad over het Turnhoutse corona-relanceplan. Hierin zaten maatregelen vervat naar ondernemingen, verenigingen en gezinnen”, vervolgt Eric Vos. “TIM roept het bestuur op om een energie-relanceplan uit te werken op lokaal niveau. Het samenspel van beslissingen van het federaal, Vlaams en lokaal bestuur zal helpen om de crisis te milderen of draaglijker te maken. Zoals tijdens de coronaperiode pleiten we evenzeer voor een duidelijke communicatiecampagne, gericht naar het verantwoord en zuinig omgaan met energie enerzijds, en anderzijds om te informeren over bestaande ondersteuningsmaatregelen zodat daar maximaal gebruik van gemaakt wordt.”

Een voorbeeld is het sociaal energietarief, wat bij veel mensen niet gekend is. “Ongeveer de helft van de mensen die recht hebben op zo’n verhoogde tegemoetkoming, maakt geen gebruik van dat recht. Allicht ook in Turnhout.”

Dividend

TIM wijst er op dat de stad jaarlijks een dividend van Fluvius ontvangst voor investeringen die de stad in het verleden gedaan heeft. In 2021 kwam er vanuit Fluvius 1.387.152 euro op de rekening van de stad. “Laat ons het rendement van het energie-dividend terug geven aan de Turnhoutenaren, met bijzondere aandacht voor diegene dit het meest nodig hebben”, besluit Eric Vos. “TIM stelt voor om voor dit bedrag gerichte en evenwichtige steunmaatregelen uit te werken. Dit is best een combinatie van maatregelen die onmiddellijk zuurstof geven, evenals steunmaatregelen om energiebesparing op termijn te realiseren.”

TIM zal het voorstel maandagavond voorleggen aan de gemeenteraad.

