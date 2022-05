TIM blaast 10 kaarsjes uit: “We blijven het verschil maken”

TIM werd als politieke partij opgericht in mei 2012. Vijf maanden later, in oktober 2012, volgden de eerste gemeenteraadsverkiezingen. De partij belandde met zes zetels in de oppositie, maar niet veel later – na de onbestuurbaarheid van Turnhout – kwam TIM in de meerderheid en leverde met Eric Vos zelfs de burgemeester. “TIM trad toe tot de meerderheid en bracht rust in het stadsbestuur Gedurende de 5 jaar dat TIM Turnhout mee mocht besturen werden heel wat knopen doorgehakt. De perikelen van het zwembad liggen achter ons. De creatieveling onder ons kan terecht in één van de best uitgeruste kunstacademies die je kan terugvinden”, blikt TIM terug op de verwezenlijkingen in het tienjarig bestaan. “De parkeercontroles kwamen terug in handen van de politie, waardoor er direct ook meer blauw op straat kwam. Een welzijnsloket werd opgericht, waardoor je met al je welzijnsvragen op één plaats terecht kan. Het OCMW en het CAW kwamen terecht in een prachtig nieuw gebouw aan de watertoren. Industrieterrein Veedijk werd verder ontwikkeld,…”