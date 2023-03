“Tijdens boswandelingen dook hij zelfs op vanachter bomen”: jonge vrouw stopt als scheidsrechter na maandenlange belaging door vijftiger

Turnhout krijgt 155 extra laadpalen: “Iedereen moet er eentje in een straal van 250 meter kunnen vinden”

Het schepencollege in Turnhout heeft de plaatsing van acht laadpalen voor elektrische wagens goedgekeurd. De komende jaren zullen er maar liefst 155 laadpalen bijkomen in de stad. Het streefdoel is dat op termijn iedereen binnen een straal van 250 meter van de woning een laadpaal ter beschikking heeft.