Tien procent van fietspaden langs gewestwegen in provincie is breed genoeg volgens nieuwe aanbevelingen: “Maar fietspaden op basis van oudere normen zijn niet plots onveilig”

turnhoutIn de provincie Antwerpen voldoet slechts 10 procent van de enkelrichtingsfietspaden langs gewestwegen aan de nieuwe aanbevelingen qua ideale breedte uit het Fietsvademecum. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Hannes Anaf (Vooruit) uit Turnhout kon inkijken. Toch is de provincie Antwerpen met dat cijfer koploper in Vlaanderen, waar in totaal 5,4 procent van de fietspaden de aanbevolen breedte van twee meter heeft. “Het is niet omdat we vandaag bredere fietspaden adviseren dat plots alle andere fietspaden die aangelegd zijn op basis van oudere normen onveilig zijn”, nuanceert minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Afgelopen juni verscheen het nieuwe Fietsvademecum, waarin de nieuwe richtlijnen - die niet-bindend zijn - voor fietspaden werden vastgelegd. Zo geldt voor fietspaden langs Vlaamse gewestwegen een aanbevolen breedte van minstens twee meter in elke rijrichting, voor dubbelrichtingsfietspaden is dat drie meter.

Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Hannes Anaf kon inkijken blijkt dat slechts 10 procent van alle enkelrichtingsfietspaden - goed voor 126 kilometer - langs gewestwegen in de provincie Antwerpen voldoet aan die norm. Met dat cijfer is de provincie Antwerpen wel de beste van de klas in Vlaanderen. Limburg (5 procent), Oost-Vlaanderen (3,4 procent), Vlaams-Brabant (2,8 procent) en West-Vlaanderen (5,4 procent) scoren immers nog lager. Desondanks vindt Anaf dat er nog veel werk aan de winkel is in de provincie Antwerpen.

Volledig scherm Vlaams parlementslid Hannes Anaf. © BELGA

Fietsostrades

“Steeds meer mensen nemen de fiets en dat is absoluut een goede zaak”, zegt Anaf. “Onze provincie is daar trouwens koploper in, zo bleek recent nog uit de mobiliteitsbarometer van Acerta. Logisch ook, gelet op de grote inspanningen die in onze provincie reeds gebeurden. Denk maar aan de fietsostrades. Maar willen we de veiligheid van onze fietsers echt garanderen, zijn veilige fietspaden cruciaal”, vindt Anaf.

“Dat betekent dat ze breed genoeg en vrijliggend moeten zijn. En dan blijft met name de Vlaamse regering echt achter, want helaas voldoet vandaag maar een klein deel van onze fietspaden in Antwerpen aan deze nieuwe norm. Fietspaden zijn vaak te smal om te voldoen aan het fietsvademecum en dus niet aangepast aan de groeiende trafiek en de nieuwe fietsmodellen van vandaag. Er is dus ook in onze provincie nog heel wat werk aan de winkel.”

Toekomstgerichte aanbevelingen

Voor Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters is de analyse dat slechts 10 procent van de enkelrichtingsfietspaden langs gewestwegen in de provincie Antwerpen voldoet aan de veiligheidsnormen op flessen getrokken. Ze benadrukt dat de nieuwe aanbevelingen in het vademecum toekomstgericht zijn en een ideaalbeeld schetsen. “Dat wil niet zeggen dat alle fietspaden die daarvoor volgens de ‘oude’ richtlijnen zijn aangelegd plots onveilig zijn”, aldus minister Peeters.

“De nieuwe richtlijnen zijn bedoeld om wegbeheerders te helpen om future-proof fietsinfrastructuur aan te leggen, die voldoende breed is voor het huidige fietsverkeer én fietsverkeer aantrekt. Het is logisch dat fietspaden die er vandaag liggen nog niet voldoen aan een vademecum dat vorige zomer werd gepubliceerd. Gaan we nu werkelijk elk fietspad van 1,95 meter breed als onveilig beschouwen?”, vraagt Peeters zich af.

“Het is bovendien niet correct om enkel op basis van de breedte uitspraken te doen over de verkeersveiligheid op het fietspad. Verschillende parameters moeten daarvoor in rekening worden genomen, zoals de snelheid en intensiteit van het gemotoriseerd verkeer, mogelijke conflictpunten, de aanwezigheid van veiligheidsstroken en afscheiding van de rijbaan.”

