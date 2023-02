Tekenaar van Het Verhaal van Vlaanderen komt naar Stripgids Salon in de Warande

Dat jong talent is onder meer Clara Lodewick (31) uit Brussel. Ze lanceerde vorig jaar in het Frans haar graphic novel Merel. Daarnaast komt ook Inne Haine. Zij maakte eerder Het Mirakel van Vierves en komt nu met In goed gezelschap. Deze strip maakte ze samen met Mathias Van den Berge met wie ze samen studio Klomper vormt. Ook op 25 februari van 14u tot 16u zullen twee auteurs van het Stripgids Salon – Clara Lodewick en Frodo De Decker – hun strips signeren in de Turnhoutse stripwinkel Tistjen Dop. Voor Clara Lodewick is dat best exclusief, want haar boek ligt dan nog niet in de winkel.