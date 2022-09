Tankstation plaatst picknickmeubel van 150.000 gerecycleerde bekers

De 150.000 bekers die gerecycleerd werden om het picknickmeubel te maken, zijn afkomstig van de Antwerp Marathon in september vorig jaar. “De ruim 9.000 lopers op de Antwerp Marathon vorig jaar kregen elke 2,5 kilometer een beker met water of sportdrank in plastic bekers. Organisator Golazo en partner Q8 zamelden deze bekers na gebruik in via de Q8 recyclagebakken langs het parcours”, zegt Greg Broekmans van Golazo. “Op deze manier hielden we de bekers apart van ander afval om ze een tweede leven te kunnen geven. In totaal zamelden we 150.000 bekers in. Deze persten we samen tot grote balen, hakten we in kleine stukjes en smolten ze tot plastic pellets. Hiervan hebben we dan met behulp van een 3D-printer een exclusieve picknickset gemaakt.”