Tanja Dexters veroordeeld voor handel in cocaïne, maar ontloopt straf

Het openbaar ministerie had vorige maand een gevangenisstraf van acht maanden gevorderd tegen Tanja Dexters. Ze stond samen met haar vriend terecht voor handel in cocaïne, cannabis en Viagra. Enkele medebeklaagden moesten zich alleen verantwoorden voor drugshandel, niet voor Viagra.

Chatberichten

Het openbaar ministerie baseerde zich voor de strafvordering vooral op verklaringen die Tanja Dexters zelf heeft afgelegd. “Tijdens haar verhoor geeft ze toe dat ze in 2017 cocaïne besteld heeft voor Italiaanse gasten die bij haar in Oelegem verbleven. Over de Viagra verklaarde ze dat ze die meebracht uit Spanje en weleens doorgaf aan vrienden”, schetste openbaar aanklager Veerle Van Gorp tijdens het proces. Ook enkele foto’s en chatberichten in haar gsm-toestel waren volgens het parket bezwarend. “Het gsm-toestel van Dexters werd uitgelezen. In berichten vraagt ze geregeld naar wiet of gras.”