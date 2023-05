Talentvolle goochelaar Magic J (15) mag zijn trucjes tonen bij Events Kindergrime Ilse

Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: hoe staat het met de ‘levensge­vaar­lij­ke' Graatakker?

Eén jaar geleden lanceerde HLN het onderzoek ‘Veloveilig Vlaanderen’. In Turnhout vond slechts 26% dat Turnhout een veilige fietsgemeente is. Vooral op de Graatakker werd een gevaarlijk fietspunt aangeduid. Heeft de stad dat punt intussen veiliger gemaakt? En staan elders in de stad nog ingrepen gepland?