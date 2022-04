Talentenschool start met studierichting Voertuigtechnieken

Reeds vanaf de oprichting van de school beschikt Talentenschool Turnhout over een afdeling Auto (arbeid - BSO). Doorheen de jaren is deze afdeling sterk gegroeid. Met de studierichting Voertuigtechnieken (dubbel – TSO) kunnen nu ook de leerlingen A-stroom kiezen voor een vervolgopleiding binnen de afdeling Auto. “Reeds verschillende schooljaren merken we een sterke toename in het aantal leerlingen in het 2de jaar A-stroom STEM-technieken en STEM-wetenschappen”, zegt Wesley Wouters, directeur Talentenschool Turnhout. “Om onze leerlingen een brede waaier aan mogelijkheden te kunnen aanbieden binnen het studiedomein STEM werd ervoor gekozen een programmatieaanvraag Voertuigtechnieken (dubbel – TSO) in te dienen, bovenop het huidige aanbod STEM-studierichtingen. Dit is bovendien een unieke studierichting in de regio. Verder nam onze school ook contact op met de hogescholen met een vervolgopleiding bachelor autotechnologie. Ook zij zijn heel enthousiast over de nieuwe studierichting. Door de samenwerking die hiermee ontstaat, zorgen we er als secundaire school voor dat leerlingen na hun opleiding bij ons vlot kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs.”