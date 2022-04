Tafeltennisclub Turnhout denkt na 8 jaar op nieuw locatie al aan uitbreiden: “En met onze dames binnen dit en drie jaar naar de absolute top in België”

TurnhoutTafeltennisclub TTK Turnhout boomt. Het aantal leden is de voorbije jaren gestegen tot meer dan honderd en er zijn al weer plannen om de huidige locatie op de FRAC uit te breiden. En de huidige damesploeg is goed op weg om over pakweg drie tot vier jaar tot de absolute top van België te behoren. “Maar we willen blijven groeien en kijken dan vooral naar de jeugd: zij zijn van harte welkom om het tafeltennis te ontdekken”, zegt Dave Baelus.

Eigenlijk moeten we terug naar 1978 voor het ontstaan van TTK Turnhout, maar dat was toen nog onder de naam Stemat. Maar tien jaar geleden was de club op sterven na dood, maar werd beslist om de club een nieuw leven in te blazen. Een aantal enthousiaste Turnhoutse spelers , die uitgeweken waren naar Gierle, een andere Kempische tafeltennisclub, hadden het idee om de Turnhoutse club terug wat leven in te blazen. Drie jaar later, in 2014, werd op het voormalige militaire domein een nieuwbouw neergepoot in samenwerking met De Merodeschutters en hondenschool KKK. Een fikse investering voor een kleine club, maar eentje die geen windeieren heeft gelegd. “We stegen al snel van amper vier naar nu 120 leden”, zegt Dave Baelus. “Ook sportief kenden we een enorme groei met twaalf herenploegen, twee damesploegen en vier jeugdploegen. Maar vooral de jeugd is nog altijd meer dan welkom om het tafeltennis te ontdekken, want de huidige jeugd blijft niet eeuwig jeugd (lacht).”

Volledig scherm TTK Turnhout is bezig aan een enorme groei. Dave Baelus licht de plannen toe voor de toekomst. © Toon Verheijen

Uitbreidingsplannen

De bouw die TTK in 2014 realiseerde samen met de twee andere clubs, mag nog altijd gezien worden. Ondanks de coronacrisis werd zelfs recent nog geïnvesteerd in een nieuwe sportvloer en de betegeling van het kantinegedeelte. Maar er is meer. “Gezien ons ledenaantal blijft stijgen zijn er nog altijd concrete plannen om opnieuw uit te breiden”, vertelt Baelus. “We hadden ooit plannen om dat samen met een boulderclub te doen, maar dat is op niets uitgedraaid. Maar het plan blijft om naast onze bouw een nieuw gebouw te zetten. Er zijn plannen, maar daar kunnen we voorlopig nog niets over zeggen. Maar ook sportief willen we groeien. Met onze dames willen we over drie tot vier jaar doorstoten tot de absolute top van België. ZE behoren nu al tot de top in hun leeftijdscategorie. Het is leuk om te zien dat het zwaartepunt van het tafeltennis weer meer en meer opschuift naar de Kempen in plaats van Antwerpen.”

Q-Party

Koken kost geld om het met een eeuwenoud cliché te zeggen, maar daar hebben ze bij TTK ook wel wat op gevonden. In het verleden wisten ze al met succes een WK/EK-dorp uit te baten in Turnhout en de Q-Party was ook een groot succes. Binnenkort, op 25 mei, volgt opnieuw een Q-Party en verwachten ze meer dan 6.000 feestvierders als het weer wat mee zit. “We doen dat graag en het betekent toch een belangrijke bron van inkomsten voor ons. En hopelijk kunnen we dit najaar ook nog iets doen met het WK.”