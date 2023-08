Sven Pichal sinds vrijdag in de cel voor kinderporno: meerdere mensen opgepakt in onderzoek

Radiopresentator Sven Pichal (44) is aangehouden in een gerechtelijk onderzoek naar kinderporno, zo verneemt onze redactie. Hij nam ontslag bij VRT en zit sinds vrijdag in de gevangenis. “Sven zal zich professioneel laten begeleiden en zich terugtrekken uit het publieke leven”, reageert zijn advocaat Walter Damen. De aanhouding kadert in een groter onderzoek waarin ook nog anderen zijn opgepakt, meldt VRT NWS.

KIJK. Uitgelegd in 40 seconden: wie is Sven Pichal?

Volgens onze informatie wordt Sven Pichal, bekend als ‘De Inspecteur’ op Radio 2, verdacht van zedenfeiten en zit hij sinds vrijdag opgesloten in de gevangenis in Turnhout. Het zou gaan om het bezit van en het verspreiden van kinderporno. Bob Vermeir, woordvoerder van VRT, bevestigt dat Sven Pichal is opgestapt. “Zaterdag hebben we van de raadsman van Sven Pichal bericht gekregen dat hij omwille van persoonlijke redenen de samenwerking met VRT met onmiddellijke ingang wilde stopzetten”, zegt Bob Vermeir. “We zijn niet op de hoogte wat de persoonlijke redenen zijn. Daarvoor verwijzen we naar zijn advocaat.”

Advocaat Walter Damen wil voorlopig niet veel kwijt. “Sven Pichal heeft besloten ontslag te nemen bij de VRT om persoonlijke redenen. Sven zal zich professioneel laten begeleiden en zich terugtrekken uit het publieke leven. Sven zal verder geen commentaar geven en wenst iedereen te bedanken die hem heeft gesteund”, aldus Damen.

Volledig scherm © David Legreve

Radio 2 kwam met een schriftelijke reactie: “Sven Pichal heeft de VRT verlaten om persoonlijke redenen. We begrijpen dat dit nieuws een shock is voor jou/jullie, dat is het ook voor ons. Intussen laten we het gerecht nu zijn werk doen”, klinkt het. “We snappen dat er ook veel vragen zijn over hoe het nu verder moet met ‘De inspecteur’. Zodra dat duidelijk is, wordt hierover gecommuniceerd.”

Sven Pichal zou dinsdag voor de raadkamer verschijnen. Die moet beslissen over zijn verdere aanhouding. In afwachting verblijft Pichal in de gevangenis. De radiopresentator zit apart op cel in de gevangenis in Turnhout. Hij heeft ook bezoek achter glas aangevraagd in de gevangenis, zodat hij niet mee in de algemene bezoekersruimte moet om bezoek te ontvangen.

‘De Inspecteur’

Pichal ging in 2000 aan de slag bij de VRT, als redacteur en reporter voor radio en televisie, en heeft intussen al heel wat op zijn palmares staan. Zo werkte hij onder meer mee aan ‘De Nieuwe Wereld’, ‘Wilde Geruchten’, ‘Camping Casablanca’, ‘Levende Lijven’, ‘Het Journaal’ en ‘Volt’. Ook presenteerde hij jarenlang, van 2007 tot en met 2012, met Annemie Peeters de Radio 1-show ‘Peeters & Pichal’.

De voorbije tien jaar maakte hij naam en faam als ‘De Inspecteur’ in het gelijknamige Radio 2-programma, een drukbeluisterde ochtendlijke consumentenshow die hem op het lijf geschreven was. Toen er een jaar geleden even onduidelijkheid was over de toekomst van het programma en dat de gemoederen bij de luisteraars beroerde, zag de VRT zich zelfs genoodzaakt een persbericht uit te sturen dat enkel het uitzenduur veranderde. Daarin beschreef de omroep Pichal als “rots in de branding voor alle consumententips, -vragen en -problemen” en iemand die “door de jaren heen al honderdduizenden mensen geholpen heeft, door grote en kleine problemen op te lossen, antwoorden te bieden op onzekerheden of handige weetjes te delen die een wereld van verschil maken”.

Ook in zijn privéleven tackelde Pichal wel wat hindernissen en daarover sprak hij ook vaak openlijk. In zijn studententijd engageerde de latere radiomaker zich bij Wel Jong Niet Hetero, een vzw die zich inzet voor holebi- en transgenderjongeren. Tussen 2008 en 2012 was hij voorzitter van Het Roze Huis, een koepelorganisatie van holebi- en transgendergroepen.

Volledig scherm De Radio 2-luisteraars kennen de presentator ongetwijfeld het beste van de ochtendshow ‘De Inspecteur’. © Facebook

Pleegouder

In 2010 trad hij in het huwelijk en samen met zijn partner werd hij pleegouder van een tweeling. In verschillende interviews getuigde hij over hoe dat liep, van de eerste ontmoetingen tot het moment dat de kinderen permanent bij Pichal en zijn echtgenoot kwamen wonen.

De tweeling is intussen volwassen, maar zeker corona bleek een beproeving voor het gezin. “Het is de laatste jaren niet altijd even eenvoudig geweest. Eén van de twee heeft ook stevig gepuberd, en ik denk dat alle ouders zullen beamen dat het voor pubers niet gemakkelijk is, maar ook voor de ouders niet”, vertelde Pichal nog niet zo lang geleden in ‘Story’. “In ons gezin was het een heel woelige periode en was het zoeken. Er zijn momenten geweest dat ik blij was dat het op professioneel vlak erg druk was en ik me op mijn werk kon focussen.”

Pichal vertelde in het interview dat hij geen spijt had van dat pleegouderschap: “We hebben elkaars levens zoveel rijker gemaakt. Als pleegouders kunnen we trots zijn op de stappen die onze zonen hebben gezet sinds ze in ons leven kwamen.”

Ook in campagnes tegen pesten bleef de presentator zelden afzijdig. Omdat zijn jeugd niet zo vanzelfsprekend verliep, zo liet hij uitschijnen. Pichal groeide op in een gezin met negen, met onder anderen twee broers die autistisch zijn. De ene broer is ook bijna volledig doof en zwaar hulpbehoevend. Zijn vader stierf op zijn 42ste, toen Pichal amper 12 jaar was.

