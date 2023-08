Sven Pichal in gevangenis in lopend onderzoek naar kinderporno: samenwerking tussen radiopresentator en VRT per direct stopgezet

Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar Sven Pichal, bekend als ‘De Inspecteur’ op Radio 2. Volgens onze informatie wordt hij verdacht van zedenfeiten en zit hij sinds vrijdag opgesloten in de gevangenis in Turnhout. Het zou gaan om het bezit van en het verspreiden van kinderporno. Bob Vermeir, woordvoerder van VRT, bevestigt dat de samenwerking met Sven Pichal werd stopgezet. “Zaterdag hebben we van de raadsman van Sven Pichal bericht gekregen dat hij omwille van persoonlijke redenen de samenwerking met VRT met onmiddellijke ingang wilde stopzetten”, zegt Bob Vermeir. “We zijn niet op de hoogte wat de persoonlijke redenen zijn. Daarvoor verwijzen we naar zijn advocaat.”

Sven Pichal zou dinsdag voor de raadkamer verschijnen. Die moet beslissen over zijn verdere aanhouding. In afwachting verblijft Pichal in de gevangenis. De radiopresentator zit apart op cel in de gevangenis in Turnhout. Hij heeft ook bezoek achter glas aangevraagd in de gevangenis, zodat hij niet mee in de algemene bezoekersruimte moet om bezoek te ontvangen.