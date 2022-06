Studenten Thomas More lanceren rolstoelwandeling in Stadspark

Oud-Turnhout CPEX schiet Goezot in't Hofke op gang: “Nog tickets vrij voor zaterdag en zondag”

Aan Zweepes Ven in Oud-Turnhout is vrijdagavond de 18de editie van Goezot in’t Hofke op gang getrapt. Het is de eerste keer dat het festival doorgaat op deze nieuwe locatie.

4 juni