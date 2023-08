Jongeren riskeren celstraf nadat ze senioren oplichtten: “Ze stuurden filmpjes waarop ze zwaaiden met geld”

Drie jonge Nederlanders van 18, 19 en 20 jaar riskeren een gevangenisstraf tot 37 maanden voor bankkaartfraude. Ze pluimden enkele gepensioneerden in Turnhout, allemaal tachtigers. Een van de slachtoffers speelde op die manier 8.000 euro kwijt. Francois Vissers, een van de slachtoffers, was nog altijd boos. “Ik wil mijn geld terug!” Het was dankzij goed speurwerk van de politie dat er uiteindelijk een doorbraak kwam.