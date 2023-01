STRAFPLEITERS. Bart Vosters (52) verdedigde Freddy Horion en andere beruchte moordenaars: “Mijn cliënten hóéven me niet de waarheid te vertellen, maar het helpt wel”

Vosselaar Leerlingen GBS Heieinde zingen rusthuisbe­wo­ners een warme kerst toe

“We wish you a merry Christmas and a happy new year”, zo klonk het vrijdagochtend vrolijk aan Hof Ter Dennen. De leerlingen van GBS Heieinde waren na twee jaar opnieuw afgezakt naar het woonzorgcentrum om de bewoners een mooi eindejaar te wensen.

23 december