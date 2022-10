STRAFPLEITERS. Andy Boermans (38), het timide ventje dat het als stagiair meteen opnam tegen seriemoordenaar Ronald Janssen: “Met knikkende knieën stond ik recht om te reageren”





“Er zit krapuul in de gevangenis. Maar ook mensen die heel aangenaam zijn in de omgang. Mensen met wie je kan grappen en grollen.” Andy Boermans is advocaat sinds 2010. Hij heeft verscheidene assisenzaken op zijn conto. Maar zijn meest bewogen proces kwam er pas vorig jaar. Als advocaat van Ruben B., een twintiger die het dodelijke ongeval van Tibau Verelst veroorzaakte, had Boermans politiebewaking nodig. “Die zaak was een dieptepunt op het vlak van bedreigingen. Er stond zelfs iemand op mijn oprit.”