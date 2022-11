Straffer dan de Dodentocht: Vlucht 14-18 wordt wandelwedstrijd van 160 kilometer

Sportievelingen die deelnemen aan Vlucht 14-18 zullen wandelen tussen Turnhout en Uden in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Team Kempen koos naast Turnhout niet toevallig voor Uden als tweede start- en aankomstplaats. Aan het traject tussen Turnhout en Uden hangt een bijzondere geschiedenis vast. “Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn ongeveer één miljoen mensen van België naar Nederland gevlucht. Nederland was immers neutraal in de Eerste Wereldoorlog, voor veel Belgen was Nederland daarom een veilige haven”, zegt Guy Van der Stuyft, voorzitter van organisator Team Kempen. “Van deze massa vluchtelingen zijn er 7.500 opgevangen in Uden, waar een vluchtoord was opgericht. Onder hen ook 1.500 inwoners van Turnhout. In dat vluchtoord in Turnhout zijn zelfs 109 Turnhoutse baby’s geboren.”

Sportieve uitdaging

45 uur

Starten kan zowel in Turnhout als in Uden. In Turnhout is start- en aankomstplaats voorzien in de sporthal. In Uden is dat op vijftig meter van het monument dat het vluchtoord herdenkt. “Vlucht 14-18 zal voor de eerste keer plaatsvinden op vrijdag 22 september 2023. Het startschot wordt gegeven om 20 uur. De wandelaars hebben tijd om de volledige 100-miles af te leggen in 45 uren. Ze moeten ten laatste aankomen op zondag 24 september om 17 uur”, verduidelijkt Van der Stuyft. “45 uur tijd is best veel. De echt heel sportieve wandelaars zullen dat in één stuk doen. Maar wie wenst, kan ook overnachten in een B&B of hotel. Als je 5 kilometer per uur wandelt, zou je er zo’n 32 uur over doen. Er is dus wel wat marge.”