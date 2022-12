Straatverlichting uit, fietsverlichting aan: "Politie gaat extra controleren”

Toch zullen er ook mensen zijn die zich op straat (moeten) begeven op momenten wanneer het donker is in de stad. Denk maar aan mensen die op een weekdag ’s avonds iets gaan drinken in hun favoriete kroeg. Het stadsbestuur roept hen op om zichzelf goed zichtbaar te maken. “Uiteraard is het heel belangrijk dat iedereen goed zichtbaar is in het donker, los of de straatverlichting brandt of niet”, vervolgt schepen Marc Boogers. “Verlichting en het dragen van fluohesjes blijven levensbelangrijk, niet alleen voor fietsers maar ook voor wandelaars, joggers en zelfs honden aan de leiband.”