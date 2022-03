Stock van jachtwinkel volledig vernield door brand: “Snel heropenen op andere locatie”

De schade is groot na de uitslaande brand die zondagnamiddag uitbrak op de bovenste verdieping van een woning aan de Steenweg op Mol in Turnhout. Niet alleen brandde de bovenverdieping volledig uit. Door waterschade is ook de volledige stock van Venatu, een winkel in jachtartikelen, volledig vernield. Toch blijft de zaakvoerder niet bij de pakken zitten. Hij heeft de nodige contacten gelegd om de stock weer aan te vullen en hoopt snel de winkel te heropenen, weliswaar in een ander pand. “We zijn op zoek naar een andere locatie”, vertelt de zaakvoerder van Venatu. “We hopen eind deze week de winkel te kunnen heropenen op die nieuwe locatie. Of dat in Turnhout zal zijn of in een andere gemeente, is nog niet duidelijk. We zijn nog volop aan het zoeken. Het is niet zo simpel om een wapenwinkel ergens te vestigen. Dat is gebonden aan regels.”