Stille wake voor Jairon: "Wat hier gebeurd is, is niet eerlijk"

turnhoutIn de Kampheidelaan in Turnhout vond er zondagnamiddag een stille wake plaats voor Jairon (14), de jongeman die in een woning in de straat vorige week dood werd teruggevonden op zijn bed . Een vijftigtal familieleden en vrienden legden kaarsen neer, hielden een minuut stilte en applaudisseerden voor Jairon. Ook de moeder van Jairon was aanwezig. “Het is zo onrechtvaardig wat er met jou gebeurd is.”

Het nieuws over de dood van Jairon zindert nog steeds na in Turnhout. Zijn lichaam werd vorige week vrijdag ontdekt in de huurwoning in de Kampheidelaan, op de grens met Ravels. De jongen was al overleden sinds begin januari. Al die tijd hadden de zes volwassenen in het huis, onder wie Jairons vader, niets gemeld. Jairon zou ziek geworden zijn en snel achteruitgegaan zijn, maar in plaats van een dokter te raadplegen richtte zijn vader zich tot zijn geloof.

Volledig scherm Pascale Bertels (met witte jas) organiseerde de stille wake. Rechts van haar stapt de moeder van Jairon mee. © Photo News

Applaus

De aanwezigen hielden in de Kampheidelaan een stille optocht richting de woning. Daarbij droeg iedereen een kaars mee en toonden enkele deelnemers een foto van Jairon. Heel wat aanwezigen droegen ook een witte trui met daarop Jairons naam. Ook de moeder van Jairon was aanwezig. Zij kreeg het vaak moeilijk tijdens de herdenking van haar zoon.

Aan de voordeur van het huis stond een houten hart waarop iedereen zijn kaars kon plaatsen. Onder het hart lagen er twee bokshandschoenen, want Jairon was een getalenteerde kickbokser. Op het einde van de herdenking was er één minuut stilte, gevolgd door een luid applaus.

“Niet eerlijk”

In een korte toespraak onderstreepte een familielid van Jairon de onrechtvaardigheid van zijn dood. “Wat hier gebeurd is, is niet eerlijk. De hele wereld moet weten wat er gebeurd is met mijn neefje. Dit is niet rechtvaardig. Dit klopt niet! Dit had nooit mogen gebeuren.”

Het was Pascale Bertels, de schoonmoeder van de tante van Jairon, die de stille wake had georganiseerd. “Ik kwam hier woensdag aan het huis aan, met de intentie hier een kaarsje te branden. Hier lag niks: geen kaarsje, geen bloemen, niets. Dat heeft mijn hart gebroken. Vandaar het initiatief om een wake te organiseren, want Jairon ging hier niet naar school en kende hier dus niemand”, vertelt Pascale. “We kunnen nog steeds niet vatten op welke manier dit gebeurd is. Dit kind had niet mogen sterven.”

