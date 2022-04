STEM-leerlingen sturen weerballon naar stratosfeer: "Experimenten zijn in zee gevallen”

TurnhoutLeerlingen van de STEM-richting in het Heilig Graf hebben donderdag een weerballon 35 kilometer hoog de lucht in gestuurd. Bedoeling was nadien allerlei proeven uit te voeren, maar na een vlucht van enkele uren landde de lading ter hoogte van Knokke… in zee. “We hopen met een bootje toch nog wat te recupereren”, zegt Sofie Tielen.

De leerlingen van de STEM-richtingen van het Heilig Graf in Turnhout organiseerden donderdag een wel heel speciale Wetenschapsdag. In samenwerking met enkele externe partners zoals het SCK in Mol en de Amateur Radio Club Noorderkempen stuurden ze vanaf de Stadsboerderij in Turnhout een stratosfeerballon 35 kilometer de hoogte in om allerlei experimenten te kunnen uitvoeren. “We willen testen wat de invloed van de hoogte is. Via sensoren meten we er ook de temperatuur, luchtvochtigheid, UV-straling, … Er zitten ook gistcellen in het pakje onder de ballon. Daarmee willen we zien of de straling in de stratosfeer mutatie aanbrengt aan die gistcellen. Zo kunnen we onderzoeken wat de gevolgen van straling zijn”, vertellen Liene Aerts, Luka Van den Bergh en Annie Atiq, leerlingen van het 5de middelbaar STEM.

Camera

De weeromstandigheden leken aanvankelijk ideaal om de weerballon de lucht in te laten. “Er hangt een camera aan het pakje. Dat zal ongetwijfeld mooie beelden opleveren. Om te zien hoe klein de wereld wordt. Want onze ballon gaat hoger dan een vliegtuig. Het is dus ideaal dat er geen wolken zijn”, aldus nog de leerlingen.

Liene Aerts, Luka Van den Bergh en Annie Atiq

Wolken waren er dan wel niet, wind was er wel. Die zorgde eerst al voor wat moeilijkheden bij het oplaten van de ballon. En de wind had een invloed op het traject van de ballon. Twee teams van leerlingen en leerkrachten volgden de ballon om het pakje met gistcellen en andere apparatuur na landing op te halen. Maar dat liep anders dan gehoopt. “Onze ballon is net (na een tocht van zo’n 3 uur, red.) voor de kust van Knokke naar beneden gekomen en ter hoogte van Het Zwin in zee beland”, vertelde Sofie Tielen donderdagnamiddag. “We gaan nu proberen om met een bootje op zee te gaan om het pakje toch nog te recupereren”, zegt Sofie Tielen, STEM-verantwoordelijke van het Heilig Graf.

PCR-test

Voor de leerlingen van het Heilig Graf is het dus afwachten of ze alle geplande experimenten zullen kunnen uitvoeren. “We hopen dat deze ballon een hoogte van 35 km of meer zal bereiken, zodat de aanwezige experimenten en meettoestellen aan een voldoende groot pakket straling worden blootgesteld”, legde Sofie Tielen voor aanvang het opzet uit. “Aan boord van deze weerballon zijn gistcellen aanwezig, die bij terugkomst worden geanalyseerd via een PCR-test. De bedoeling is om mutaties in het DNA waar te nemen. Via verschillende meettoestellen aan boord zal er continu, vanaf het opstijgen, zuurstof en ozon gemonitord worden. Een Geiger-Mullerteller en TLD-toestel zullen deeltjesstraling opmeten. Niet enkel UV-straling, maar ook druk en temperatuur worden gelogd.”

Heilig Graf Turnhout biedt een zesjarige STEM-opleiding op ASO-niveau aan. De studierichting richt zich tot leerlingen die in de basisschool extra uitdaging kregen en een ruime interesse hebben voor wetenschappen en wiskunde. De opleiding bereidt voor op een brede waaier aan academische opleidingen.

Het pakketje met meettoestellen wordt klaargemaakt