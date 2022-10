Stadsregio Turnhout huldigt kinderbegeleiders met ‘Wall of stars’: “Zij zijn onmisbaar in onze samenleving”

Turnhout/Oud-Turnout/Vosselaar/BeerseWoensdag 12 oktober was het Dag van de Kinderbegeleider, het uitgelezen moment dus om de hardwerkende mensen die onze kinderen onder hun vleugels nemen eens flink in de bloemetjes te zetten. Huis van het Kind Stadsregio Turnhout organiseerde daarom een groot netwerkmoment met een gastspreker, livemuziek en een klein cadeautje voor ruim honderd kinderbegeleiders en onthaalouders uit Beerse, Oud-Turnout, Turnhout en Vosselaar.

Kwaliteitsvolle kinderopvang is van onmisbaar belang in onze samenleving, maar de sector voelt zich steeds meer in de steek gelaten. “Onze onthaalouders en kinderbegeleiders doen hun werk met hart en ziel, dag in dag uit. Maar helaas moeten ze vaak werken in omstandigheden die echt wensen te overlaten”, zegt Jan Van Otten, covoorzitter van Huis van het Kind stadsregio Turnhout. “Momenteel is er één begeleider per acht of negen kinderen. Dat is gewoon niet houdbaar. We zitten op dat vlak bij de slechtsten van de klas. We willen dus ook een signaal geven naar de overheid toe, want de huidige normen zijn niet ok”, vult covoorzitter Liesbet Dierckx aan.

Jan Van Otten, Liesbet Dierckx en Nancy Sels, co-voorzitters van Huis van het Kind Stadsregio Turnhout.

“Onze kinderbegeleiders en onthaalouders geven elke dag het beste van zichzelf, maar staan soms met hun rug tegen de muur. De werkdruk ligt zo hoog, dat er amper tijd is voor de basiszorg en voor het uitvoeren van de belangrijke pedagogisch taken”, zegt ze. De werkomstandigheden, het gebrek aan waardering en de tijdsdruk zorgen voor steeds meer mensen die uitvallen of die de sector helaas opgeven. Steeds minder studenten kiezen daarom voor een opleiding tot kinderbegeleider. Het gevolg? Een enorm plaatstekort, lange wachtlijsten en sluitende crèches. Dit jaar alleen al sloten er in de regio drie kinderopvanginitiatieven en acht onthaalouders.

Wall of stars

En dat terwijl er dagelijks meer dan duizend ouders beroep op kinderopvang bij 61 onthaalouders en 20 locaties voor groepsopvang in de Turnhoutse stadsregio. “Zij zijn dus een onmisbare schakel in onze samenleving en verdienen een grote appreciatie en dankbaarheid. Hoogtijd dus om de kinderbegeleiders en onthaalouders eens op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Met dit netwerkmoment nodigen we hen uit om ideeën en ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren en te genieten van een interessante gastspreker”, zegt covoorzitter Nancy Snels.

Omdat het thema van de Dag van de Kinderbegeleider dit jaar ‘Sterren van de Speelvloer’ was, kregen alle kinderbegeleiders hun eigen sterretje op de ‘Wall of stars’ en ook een persoonlijk cadeautje. En die blijk van waardering deed toch wel deugd. “Het is voor ons heel frustrerend, al die negatieve verhalen over kinderopvang en crèches. Veel ouders hebben schrik gekregen om hun kind aan ons toe te vertrouwen, terwijl wij elke dag zo ons best doen”, vertelt Ann Geerts van De Speelboom Turnhout. “Het is dus fijn om nog eens op een positieve manier onthaald te worden. Er is ook echt veel volk aanwezig, en dat na onze zware werkdag. Ik vind het dus een heel mooi initiatief.”

De kinderbegeleiders en onthaalouders van Stadsregio Turnhout kregen een eigen sterretje op de 'Wall of stars'.

