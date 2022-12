Stadskern van Turnhout wordt één grote fietszone: “Van 19 naar 65 fietsstraten”

TurnhoutDe stadskern van Turnhout wordt één grote fietszone. Op dit moment zijn er 19 fietsstraten in Turnhout. In de loop van volgend jaar wordt dat aantal uitgebreid tot 65 fietsstraten. “We gaan van 5 naar 17 kilometer fietsstraten. Dat is meer dan een verdrievoudiging”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers.

Bij het begin van de legislatuur werd het opgenomen in het bestuursakkoord: Turnhout heeft de ambitie om een fietsstad te zijn. “We bouwen een netwerk van fietsstraten samenhangend uit”, stond te lezen in het bestuursakkoord. De coalitie wil op die manier de verkeersveiligheid verhogen en de bereikbaarheid van het stadshart voor fietsers verbeteren.

Tien jaar geleden

Tien jaar geleden, in 2012, werd met de Apostoliekenstraat de eerste fietsstraat in Turnhout ingehuldigd. Nadien bleef het lange tijd rustig op dat vlak, maar in 2018 kwam daar een fietsstratenas bij met Brugstraat, Robsonplein, Tramstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Tuinstraat en Duinenstraat. Nadien volgde ook de Smiskensstraat Eind 2020 raakte bekend dat er nog eens elf nieuwe fietsstraten in Turnhout zouden bijkomen. Dat bracht het totaal op 19 fietsstraten. Dat aantal wordt nu in één klap meer dan verdrievoudigd.

“Het Turnhoutse stadshart wordt één grote fietszone. Deze zal bestaan uit 24 fietsstraten waarbij auto’s en ander gemotoriseerd verkeer de fietser niet mogen inhalen. Daarnaast wordt het fietsstratennetwerk samenhangend uitgebreid met 22 fietsstraten, van 19 naar 41”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers. In totaal gaan we dus van 19 naar 65 fietsstraten. Ofwel van 5 naar 17 kilometer fietsstraten. Dat is meer dan een verdrievoudiging.”

Parkings bereikbaar

Schepen voor Mobiliteit Marc Boogers benadrukt dat dit een plan vóór de fietser is, en niet tégen de autobestuurder. “De binnenstad en de parkings blijven dus bereikbaar voor iedereen, ook voor auto’s en ander gemotoriseerd verkeer. In heel wat straten in de binnenstad mag gemotoriseerd verkeer de fietser sowieso al niet inhalen omdat de straat niet breed genoeg is. Je moet immers steeds 1 meter afstand houden van de fietser.”

Infoborden

De uitbreiding van het fietsstratennetwerk kost zo’n 320.000 euro. De helft daarvan wordt gesubsidieerd via het Vlaams fonds ‘Verkeersveilige schoolfietsroutes'. “Ter sensibilisatie komen in de fietsstraten extra infoborden. Ook via sociale media en het stadsmagazine zullen we extra informatie verspreiden over de regels die gelden in een fietsstraat”, zegt Marc Boogers. “En met de politie is afgesproken dat er gerichte acties komen in samenspraak met de Stad om controles uit te voeren en boetes te geven.”

Fietstunnel

Of er in de toekomst nog extra fietsstraten bijkomen in Turnhout? “Als de fietstunnel onder de ring bij het Bentelpark de volgende jaren gerealiseerd wordt in samenwerking met AWV, komt er nog een fietsstratenas via de Maasstraat naar de Grote Markt”, besluit Boogers.

Op dit moment telt Turnhout 19 fietsstraten:

• Oude Beersebaan

• Brugstraat, Robsonplein, Tramstraat, Onze Lieve Vrouwstraat, Tuinstraat, Duinenstraat

• Apostoliekenstraat, Smiskensstraat

• Grimstedestraat, Kwakkelstraat, Draaiboomstraat, Bentelstraat

• Baron Frans du Fourstraat, Hovenierstraat, Goedendagstraat, Hogestraat

• Oranjemolenstraat

• Kapelweg

Daar komen in de loop van 2023 nog 46 fietsstraten bij:

• Koningin Astridlaan, Kongostraat, Diksmuidestraat (= deel van regionale fietsroute)

• Hertoginstraat, Collegestraat (= ontsluit een schoolpoort)

• Hollandsestraat, weg naast station (perron 2) (= deel van fiets-o-strade)

• Zandstraat, Gierledreef, Speelkaartenstraat (= deel van regionale fietsroute)

• Hertenstraat, Vuurkruisenstraat, Lakenweverstraat, Spoorwegstraat ( = fietsstraten in het lopende project “schakelroute” door de provincie Antwerpen )

• Patriottenstraat (= deel van regionale fietsroute)

• Wouwerstraat (= deel van regionale fietsroute)

• Nijverheidsstraat (= ontsluit een schoolpoort)

• Broekzijde, Oude Dijk (= deel van regionale fietsroute)

• Schorvoortstraat, Schorvoortberg (= ontsluit een schoolpoort)

• Waterheidestraat (= fietsroute naar schoolpoort)

• Acacialaan (= fietsstraat in het lopende fietsfonds-project “Slagmolenstraat”)

• Fietszone: Oude Vaartstraat, Begijnenstraat, Kasteeldreef, Kasteelplein, Wezenstraat, Hannuitstraat, Zegeplein, Warandestraat, Sint-Antoniusstraat, Gemeentestraat, Renier Sniederstraat, Stationstraat, de Merodelei, Rubensstraat, Korte Gasthuisstraat, Deken Adamstraat, Herentalsstraat, Pieter de Nefstraat, Beekstraat, Otterstraat, Grote Markt, Paterstraat, Korte Begijnenstraat, Koning Albertstraat.

