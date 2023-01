Stadsbestuur Turnhout schort alle vergunningen Fiberklaar op: “Gemaakte afspraken worden niet nageleefd”

Net als in andere Vlaamse gemeenten is Fiberklaar ook in Turnhout bezig met het uitrollen van een glasvezelnetwerk. De voorbije maanden hebben die werken - die Fiberklaar samen met onderaannemers uitvoert - al voor veel problemen gezorgd. “Maar onze tussenkomsten hebben niet echt het gewenste resultaat”, zegt schepen Marc Boogers. “We hebben wekelijks een overleg met Fiberklaar om de werkzaamheden op te volgen, maar we ondervinden dat er geen of veel te weinig gevolg wordt gegeven aan gemaakte afspraken. Onder meer via het meldingsformulier op onze website klagen bewoners met recht en reden over kapotte rioleringen en verzakte stoepen nadat Fiberklaar gepasseerd is om werken uit te voeren. Ook onze eigen ploegen hebben al ernstige gebreken vastgesteld en constateerden meermaals dat er niet wordt gewerkt volgens de geldende voorschriften.”