Stad zoekt vrijwilligers voor Zomerschool

Beerse Beer­se-Zuid helemaal ontwikkeld: 700 arbeids­plaat­sen en eindelijk ook veilige fietsver­bin­ding langs Lilsedijk

Zo'n 18 jaar nadat de eerste stappen werden gezet in de ontwikkeling van de nieuwe industriezone Beerse-Zuid, is het laatste stuk grond verkocht. Op enkele percelen na hebben alle bedrijven er al hun nieuwbouw gezet. Het streefcijfer was twintig arbeidsplaatsen per hectare, maar dat zijn er nu al 22 (totaal 700 arbeidsplaatsen en over enkele jaren zelfs 1.000). Goed nieuws ook voor de sportieve werknemers van het bedrijventerrein: er ligt eindelijk ook een veilig fietspad langs de Lilsedijk én een nieuwe fietsenstalling op de hoek met de Antwerpseweg.

21 maart