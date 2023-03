Stad wil kapelletjes en gevelbeelden weer laten pronken: “Inwoners krijgen subsidie voor restauratie”

Stad Turnhout wil het klein religieus erfgoed in de stad opwaarderen. Inwoners kunnen daarom subsidies aanvragen voor de restauratie van een kapelletje, een heiligenbeeld of een religieus gevelornament. “Daar trekken we 10.000 euro per jaar voor uit en dat is redelijk uniek in Vlaanderen”, zegt schepen Astrid Wittebolle. De eerste subsidie ging naar de restauratie van een kapelletje in de Jachthoornstraat.

Het kapelletje in de Jachthoornstraat in Turnhout, niet ver van de Guldensporenlei, pronkt opnieuw in volle glorie. Dat was een paar jaar geleden wel anders. Het kapelletje stond er zo verloederd bij dat buurtvereniging De Gulden Vellekens actie ondernam. De vereniging lanceerde een oproep via haar buurtmagazine. “Het kapelletje in de Jachthoornstraat staat er momenteel verwaarloosd bij. De laatste jaren is er aan de staat van het kapelletje weinig of niets gedaan. We kunnen stellen dat het zijn beste tijd gehad heeft”, klonk het in het buurtmagazine van De Gulden Vellekens in mei 2020. “We kregen van enkele buurtbewoners de vraag of hier iets kon aan gedaan worden. We zijn momenteel op zoek naar enkele vrijwilligers die hieraan willen meewerken. Zijn er schrijnwerkers, schilders, tuiniers, …. die mee willen doen?”

De buurt ging nadien aan de slag om de kapel te restaureren. Het kapelletje is nu in ere hersteld én De Gulden Vellekens heeft van de stad een subsidie van 800 euro gekregen om de restauratiekosten te dekken.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Zo zag de kapel er uit voor de restauratie © Jean-Pierre Maes/De Gulden Vellekens

Het is de eerste subsidie die Stad Turnhout toekent voor de restauratie van een kapelletje. Bedoeling is dat er nog veel volgen. Turnhoutenaren kunnen de komende jaren bij het stadsbestuur een subsidie aanvragen voor restauratie of onderhoud van een kapelletje, een heiligenbeeld of een religieus gevelornament waarvan ze eigenaar zijn of waarover ze een overeenkomst hebben met de eigenaar. “We ondernemen actie om dit type van vergeten klein religieus erfgoed te beschermen en te behouden. Daar trekken we 10.000 euro per jaar voor uit en dat is redelijk uniek in Vlaanderen”, zegt schepen van Archief & Musea Astrid Wittebolle. “De waarde van de kapelletjes en ornamenten is meerledig. Historisch, omdat ze vaak verbonden zijn met eeuwenoude tradities. Hedendaags, omdat ze het uitzicht bepalen van menige straat of buurt.”

182 objecten

Om te weten welk erfgoedelement in aanmerking komt voor een subsidie werd door Erfgoed Noorderkempen een inventaris opgemaakt met 182 objecten in de stad. “Wie een subsidie wil aanvragen, vindt in die inventaris alle elementen die het maximale bedrag van de subsidie bepalen. Die wordt bepaald door de typologie, de waarderingsscore en de conditie van het desbetreffende erfgoed”, zegt schepen van Financiën Francis Stijnen. “Voor de aanvragen die in aanmerking komen voor de hoogste subsidiebedragen moet de eigenaar vooraf een inspectie laten uitvoeren door Monumentenwacht Antwerpen. De kosten daarvan worden gedragen door het stadsbestuur.”

Terugwerkende kracht

Een subsidie kan ook nog aangevraagd worden voor restauratiewerken die in 2021 en 2022 werden uitgevoerd. “Begin maart hebben we zo in het schepencollege het dossier goedgekeurd van de pijlerkapel in de Jachthoornstraat”, besluit Stijnen. “Door die goedkeuring wordt 800 euro toegekend aan ‘De Gulden Vellekens’, de buurtwerking die de restauratiewerken in 2020 en 2021 financierde. Via de Buurtmakerij kan de vereniging de komende jaren bovendien aanspraak maken op een jaarlijkse onderhoudssubsidie.”

Volledig scherm Zo zag de kapel er uit voor de restauratie © Jean-Pierre Maes/De Gulden Vellekens

Volledig scherm Het gerestaureerde kapelletje in de Jachthoornstraat © Stad Turnhout

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.