Stad wil bushaltes in sneltempo toegankelijk maken: “Jaarlijks zes bushaltes heraanleggen”

TurnhoutStad Turnhout wil zo snel mogelijk minstens de helft van de bushaltes in de stad toegankelijk maken voor personen met een beperking. Op dit moment is dat ‘maar’ zo’n 15%. “We willen jaarlijks zes haltes bijkomend toegankelijk maken”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers.

Vijftien procent van de bushaltes in Turnhout is toegankelijk voor personen met een beperking. Dat cijfer lijkt laag, maar Turnhout scoort daarmee wel beter dan de meeste andere steden en gemeenten in de Kempen. Van de 1.713 bushaltes die er in totaal zijn in het arrondissement Turnhout zijn er slechts 171 toegankelijk voor personen met een beperking. Dat is minder dan één bushalte op tien.

Stad Turnhout maakt er intussen volop werk van om zo snel mogelijk aan 50% toegankelijke bushaltes te zitten. Dat percentage is het Vlaamse doel tegen 2030. Dan moet de helft van de bushaltes toegankelijk zijn voor personen met een beperking. “De Stad Turnhout vindt het zeer belangrijk dat jong en oud, met of zonder beperking, vlot met het openbaar vervoer op zijn bestemming raakt. Daarom ondertekenden we het Charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ waarbij we de komende jaren volop inzetten op toegankelijke én bereikbare bushaltes”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers.

Volledig scherm De bushalte aan het Begijnhof werd al toegankelijk gemaakt © Jef Van Nooten

Rubbertegels

Het studiebureau Inter heeft intussen een screening gedaan van de 102 bushaltes die de stad in eigen beheer heeft. Het bureau maakte een lijst op met de nodige aanpassingen zodat tegen 2030 minstens 50% van de Turnhoutse bushaltes volledig autonoom toegankelijk is voor mensen met motorische en visuele beperking. Een deel daarvan wordt opgenomen in de projecten die op de planning staan en in uitvoering zijn. “We koppelen momenteel de lijst van Inter aan onze meerjarenplanning, zodat de geplande projecten en wegenwerken ook ineens voorzien worden van een toegankelijke halte. In een aantal gevallen is slechts een minimale aanpassing nodig, zoals het leggen van rubbertegels. Die kunnen we doorheen het jaar mee opnemen”, aldus nog Marc Boogers.

Begijnhof

Voor het toegankelijk maken van de haltes zal de stad telkens subsidies kunnen aanvragen, maximum 5.000 euro per bushalte. De rest - de totale prijs per bushalte bedraagt 10.000 euro - betaalt de stad zelf. “Een aantal haltes zijn reeds toegankelijk, zoals de halte aan het Begijnhof en deze in de Rubenstraat aan het ziekenhuis”, zegt Boogers. “Er zijn alvast ook al een aantal projecten concreet in uitvoering of op de planning zoals de Tijl- en Nelestraat, Stelplaats Merodelei,… . We willen jaarlijks zo’n zes haltes bijkomend toegankelijk maken. Zo behalen we tegen 2030 de Vlaamse doelstelling van minstens 50%.”

Gewestwegen

In totaal zijn er zo’n 160 bushaltes op Turnhouts grondgebied. Daarvan liggen er 58 langs gewestwegen. “Die worden toegankelijk gemaakt door het Agentschap Wegen en Verkeer. Dit gaat vaak samen met grotere werken die ze uitvoeren. Onlangs hebben ze zo de bushalte Steenweg op Zevendonk toegankelijk gemaakt, en nu komt ook de bushalte Veedijk – Steenweg op Gierle (op de grens met Vosselaar, red.) bij de herinrichting aan de beurt.”

Wanneer is een halte toegankelijk? Het perron is verhoogd aangelegd, met een aanrijdbare boordsteen De doorgang op het perron moet voldoende breed en obstakelvrij zijn Het oppervlak van het perron moet voldoende effen, aaneengesloten en slipvrij zijn Het perron is drempelvrij bereikbaar Het perron is voorzien van een geleidelijn en opstapvlak in rubbertegels Het fietspad, indien aanwezig, is correct aangelegd ter hoogte van het perron

Volledig scherm De symbolen onderaan duiden aan dat de halte aan het Begijnhof toegankelijk is voor mensen met een beperking © Jef Van Nooten

