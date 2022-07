Stad viert drie dagen feest voor Vlaamse feestdag

Na een succesvolle eerste editie van Stoeber komen er al nieuwe evenementen aan in Turnhout. “We hebben ons voorgenomen om de verloren evenementen van twee coronajaren dubbel en dik in te halen, en dat doen we dan ook. Deze zomer is de Turnhoutse Grote Markt vaker wel dan niet een evenementenplein, en met de Nieuwe Kaai en het Warandeplein hebben we nog twee toplocaties om feesten te organiseren”, zegt burgemeester Paul Van Miert. “Ik hoop dat de Turnhoutenaren veel tijd hebben om mee te komen doen, en bovenal: veel goesting. Onze eerstvolgende afspraak is de Vlaamse feestdag, en die vieren we drie keer. Op verschillende dagen, dus je hoeft niet eens te kiezen.”