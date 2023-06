Stad Turnhout trapt zomervakantie op gang met Binkies Kinderfestival

Buurtbab­bel­bank brengt Vosselaar nog dichter bij elkaar

Aan vrijetijdshuis De Moer is donderdagavond de gloed nieuwe buurrtbabbelbank ingehuldigd. De ronde, gezellige bank moet grotere groepen samenbrengen en mensen aanzetten om een gesprek aan te knopen. “Vosselaar is een gemeente waar veel mensen elkaar al kennen en toch zijn er nog zo veel mensen die we niet zien. Hopelijk kan deze bank daar verandering in brengen.”