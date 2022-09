Stad Turnhout luidt nieuw academiejaar in met gratis vat voor studenten

Turnhout Turnhout wil zich terug op de kaart zetten als winkelstad: “Grote ketens laten ons nu nog te vaak links liggen”

Stad Turnhout en vzw Ondernemend Stadshart Turnhout (OST) hebben maandag tal van retailers en makelaars gespecialiseerd in retail uitgenodigd voor een groot kennismakingsevenement in de Turnovatoren. Het doel? Stad Turnhout voorstellen als heroplevende en aantrekkelijke winkelstad om zo de beleving in het centrum te vergroten en de leegstand verder terug te dringen. “Vroeger stonden onze Gasthuisstraat en Leopoldstraat op het Monopolybord. Dat willen we nu terug zien”, zegt Sébastien Hendrickx, voorzitter van OST.

19 september