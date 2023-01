Stad Turnhout en Dienstenthuis zoeken 1.111 sportievelingen.

De wandelaars en lopers kunnen kiezen uit een parcours van 7 of 11 kilometer. Beide routes zorgen voor een kennismaking met bijzondere plekjes in Turnhout. Zo passeer je door heel wat gebouwen zoals musea, scholen, een woonzorgcentrum. De Dienstenthuis-11Trail is geen wedstrijd om je snelste tijd te verbeteren, maar is er wel voor iedereen die een sportief beentje wil voorzetten in een gezellig kader. “We zetten dit jaar extra in op beleving bij start en aankomst en onderweg in de gebouwen”, zegt schepen Kelly Verheyen. “Foodtrucks, een photobooth en muziek in allerlei vormen moeten zorgen voor een maximum aan sfeer en gezelligheid. Op deze manier willen we er echt een evenement van maken en dat zorgt hopelijk ook voor nog meer ambiance en opbrengsten voor het goede doel. We kunnen voor de organisatie ook weer rekenen op grote sponsors zoals Van Genechten Packaging en Decathlon, heel wat Turnhoutse artiesten en tientallen vrijwilligers.”