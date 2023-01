Stad strijdt verder tegen werkloosheid: “Zoeken vrijwillige mentoren om jongeren aan job te helpen”

Turnhout kampt al langer met een probleem van hoge werkloosheid. In 2017 was de situatie zo schrijnend dat de stad een ‘Plan Werk’ lanceerde. “We werden geconfronteerd met een zeer grote werkloosheid en bijgevolg met een hoog aantal leefloners. Onze cijfers lagen ver boven het landelijk gemiddelde”, zegt schepen van Werk Luc Op de Beeck.

De voorbije jaren is de situatie iets verbeterd. Vorig jaar daalde werkloosheidsgraad in Turnhout voor het eerst onder de tien procent: 9,8 procent om precies te zijn. Een cijfer dat echter nog altijd veel hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde van 3,6 procent. Extra inspanningen zijn dus nodig. “We kampen vooral met een grote jeugdwerkloosheid. Vijftien procent van de werklozen in Turnhout is jonger dan 25 jaar. En daarvan is één op drie allochtoon. Voor jongeren met een niet-Europse migratieachtergrond is het vaak moeilijk om hun weg naar een job te vinden. Dat vereist een speciale aanpak.”

Zelfvertrouwen

En daarom is Turnhout recent ook gestart met DUO for a JOB, een project dat tien jaar geleden voor het eerst werd opgestart in Brussel en intussen in zeventien steden loopt. “DUO for a JOB koppelt jonge werkzoekenden met een niet-Europese migratieachtergrond met vrijwillige mentoren ouder dan 50 jaar”, vertelt Andrea Bardyn van DUO for a JOB. “De mentoren zetten hun ervaring en kennis in om de jongeren te begeleiden. Dankzij de steun van hun mentor vinden jongeren veel gemakkelijker hun weg op de arbeidsmarkt, bouwen ze zelfvertrouwen op en vinden ze ook beter aansluiting bij bestaande diensten.”

Stad Turnhout sloot een overeenkomst af met DUO for a JOB om twintig duo’s te vormen in 2023. “We geloven heel sterk in het concept van buddyprojecten. Door het contact met hun mentor kunnen ze hun Nederlands verbeteren, hun netwerk uitbreiden en diverse vaardigheden uitbouwen”, zegt schepen van Gelijke Kansen Kelly Verheyen.

Voldoening

Jan Jacobs en Bert Loos zijn de eerste twee mentoren voor het project in Turnhout. “We hebben een grondige opleiding gekregen in Antwerpen en zijn nu klaar om jongeren in Turnhout te begeleiden”, vertelt Jan Jacobs. Hij was directeur van Drukkerij Proost en is nu mentor voor Binyameen Husemi. “Het geeft enorme voldoening om mijn professionele bagage over te dragen. Dit project kan meer diversiteit in bedrijven brengen. Dat is belangrijk, want deze jongeren hebben veel talenten, maar die talenten worden vaak geremd door misvattingen.”

Ook Bert Loos is in het project gestapt om jongeren te helpen bij het ontwikkelen van hun talenten. “Ik kom uit het welzijnswerk en merkte daar dat ook mensen de thuiszitten met een leefloon over talenten beschikken. Maar die talenten verschrompelen als je ze niet activeert”, zegt Bert Loos. “Ik begeleid nu een alleenstaande moeder. Ik wil niet alleen samen met haar een job vinden, maar help haar ook om haar sociaal netwerk uit te bouwen. Het vinden van werk komt dan vaak vanzelf.”

Infosessies

DUO for a JOB zoekt nog extra mentoren voor het Turnhoutse project. Wie start als mentor krijgt een opleiding en wordt grondig voorbereid op de taak. Je neemt een engagement op van twee uur per week gedurende zes maanden. “Voldoening is gegarandeerd. In andere steden waar DUO actief is, kiezen negen op de tien mentoren ervoor om een nieuwe begeleiding te starten.” Op 7 februari om 11 uur, en op 23 februari om 14 uur zijn er infosessies in Het Gevolg, Otterstraat 31.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.