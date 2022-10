Stad pakt rattenprobleem aan: “Gratis gif voor bewoners en boetes voor vervuilers”

TurnhoutStad Turnhout gaat bijkomende maatregelen nemen om het rattenprobleem in de stad aan te pakken. De extra inspanningen komen er na een stijgend aantal meldingen van ratten in het stadscentrum en in woonstraten. De stad is gestart met een nieuw verdelgingssysteem én gaat zakjes rattengif uitdelen aan bewoners. “Wie afval laat rondslingeren kan voortaan ook beboet worden.”

In elke stad komen ratten voor. Stad Turnhout werkt daarom al een hele tijd samen met een rattenvanger. Die neemt al tal van maatregelen om het probleem onder controle te houden. “Mensen beseffen het vaak niet, maar ratten die zich overdag laten zien, zijn zowat altijd ratten die al gif hebben ingeslikt en daardoor gedesoriënteerd zijn. Dat toont aan dat onze vaste bestrijdingspunten, een 80-tal in totaal, wel degelijk werken”, zegt burgemeester Paul Van Miert. “Ze zijn er op alle kritieke plekken doorheen de stad, bij de Nieuwe Kaai bijvoorbeeld, waar ratten zich aan de waterkant nestelen, of in het stadshart, waar veel mensen passeren die, helaas, veel afval achterlaten. We plaatsen het rattengif in buizen of onderin openbare vuilnisbakken, zodat er zeker geen gevaar is dat mensen of huisdieren ermee in aanraking komen.”

Nieuw verdelgingssysteem

Maar het rattenprobleem wordt steeds groter in Turnhout. Dat blijkt uit het stijgend aantal meldingen van ratten in het stadscentrum en in woonstraten. Het stadsbestuur gaat daarom drastische maatregelen treffen bovenop de acties die reeds ondernomen werden. “We voeren momenteel tests uit met een nieuw verdelgingssysteem. Een soort grote kasten waar de ratten met voer naartoe worden gelokt. Gif komt er niet aan te pas en bovendien kunnen deze rattenvallen vanop afstand worden gemonitord en geactiveerd. Als dat nieuwe systeem goede resultaten geeft, dan breiden we het verder uit”, vervolgt Paul Van Miert. “De groendienst gebruikt daarnaast ook een nieuw soort gif, dat efficiënter zou moeten zijn. We begrijpen dat veel mensen afkerig zijn van gif, en we hebben daar begrip voor. Maar we moeten de plaag stoppen, het ongedierte moet worden verdelgd en alleen met doortastende maatregelen komen we hier snel weer uit.”

Rattengif

Om diezelfde reden gaat de stad vanaf 1 november ook zakjes rattengif uitdelen aan bewoners, zodat zij op hun eigen terrein ook overlast kunnen aanpakken. “Bewoners mogen gratis een startpakketje ophalen in het Stadskantoor, voor vervolgdosissen kunnen ze terecht bij tuincentra en doe-het-zelfzaken. We geven met het gif ook een handleiding mee, zodat mensen weten hoe ze het veilig kunnen gebruiken, en we rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin en solidariteit.”

Groots buffet

Het stadsbestuur wil niet alleen de ratten bestrijden, maar ook inwoners sensibiliseren. Een groot deel van het rattenprobleem vindt immers zijn oorzaak in hygiëne op straat en in de tuin. “Elke dag rijden onze ploegen rond om zwerfafval te ruimen. Elke dag zijn er zwerfvuilvrijwilligers in de weer om andermans vuil op te rapen. En elke dag begint het allemaal opnieuw”, zegt schepen van Wegen- en Groenbeheer Marc Boogers. “Zolang mensen niet zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun afval, is het alsof we het ongedierte gewoon uitnodigen voor een groots buffet in onze straten.”

Boetes

Tijdens de volgende gemeenteraadszitting ligt daarom een voorstel op tafel waarmee het stadsbestuur vervuilers aansprakelijk wil stellen. “We hebben het plan om drie gemeenschapswachten het mandaat te geven om vaststellingen te doen en GAS-boetes uit te delen bij overtredingen tegen afval- en zwerfvuilverordeningen”, legt schepen Boogers uit. ‘Na alle sensibiliseringsacties en preventieprojecten komen we zo uit bij het sluitstuk van onze aanpak, en dat is beboeten.”

