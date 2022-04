Stad heeft achtste locatie voor deelauto: “Al meer dan 200 gebruikers voor Cambio”

TurnhoutTegenover de Warande in Turnhout werd een standplaats voor een Cambio-auto in gebruik genomen. Dat brengt het totale aantal locaties voor deelwagens in de stad op acht. Cambio telt in Turnhout al meer dan tweehonderd leden. “Vorig jaren waren er 2.782 ritten. Zonder corona had dat wellicht een pak meer geweest”, zegt schepen Marc Boogers.

Het stadsbestuur had bij het begin van de legislatuur al aangegeven dat ze wil inzetten op het principe van deelwagens. “Autodelen wordt verder uitgebreid en gepromoot. Ook in de woonwijken buiten het centrum worden deelauto’s geplaatst. In nieuwe woonprojecten wordt in overleg met de ontwikkelaar autodelen voorzien. Deelauto’s mogen overal gratis parkeren”, staat te lezen in het bestuursakkoord dat de meerderheidspartijen overeenkwamen.

2.782 ritten

Met de autodeelplaats op de hoek van de Warandestraat en Gemeentestraat heeft Cambio deze week de achtste locatie in Turnhout in gebruik genomen. Nu het aanbod uitbreidt, vermoedt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers dat ook het aantal gebruikers verder zal stijgen. “Cambio heeft in Turnhout al meer dan 200 leden”, zegt Marc Boogers. “Die zorgden in 2021 gemiddeld reeds voor net meer dan één rit per auto per dag, op jaarbasis goed voor 2.782 ritten. Zonder corona had dat wellicht een pak meer geweest. Deze achtste locatie in de stad kan een aanzet zijn tot een verdere groei.“

Volledig scherm De acht locaties voor Cambio in Turnhout © Jef Van Nooten

Cambio had in Turnhout reeds deelwagens staan aan Graatakker (Utopolis), Klinkstraat, Oude Vaartstraat (Begijnhof), Diksmuidestraat (Station), Guldensporenlei (Niefhout), Slachthuisstraat en Campus Blairon. Het is niet toevallig dat daar nu een locatie tegenover de Warande bijkomt. “De Cambiowagens hebben allemaal hun eigen vaste standplaats op straat. Op vraag van de gebruikers, cultuurhuis de Warande èn de Stad Turnhout zet cambio een extra deelauto en standplaats in de buurt van de Warande. Deze nieuwe Cambiowagen krijgt zijn vaste standplaats in de Gemeentestraat 1”, aldus nog Boogers.

Voordelen

Stad Turnhout hoopt dat het aantal locaties in de toekomst nog verder zal stijgen. Zo zal er bij nieuwbouwprojecten steeds in overleg met de ontwikkelaar bekeken worden of er een mogelijkheid is om deelauto’s te zetten. Dat gebeurde eerder al bij Niefhout in samenwerking met projectontwikkelaar ION. “Een eigen auto kost geld, ook als hij stilstaat. Met Cambio betaal je enkel voor je auto als je die nodig hebt. Rij je minder dan 11.000 km per jaar? Dan bespaar je al gauw honderden tot duizenden euro’s per jaar”, schetst mobiliteitschepen Marc Boogers de voordelen van deelwagens. “En autodelen geeft niet alleen zuurstof aan je budget, maar ook aan je buurt: elke cambio-wagen vervangt immers tot 14 particuliere auto’s.”

Elektrisch

Oppositiepartij Vlaams Belang in Turnhout uitte eerder dit jaar kritiek op het feit dat de deelwagens in Turnhout niet elektrisch zijn. De stad geeft aan dat ze in de toekomst samen met Cambio wil inzetten op de overgang naar elektrische modellen.

Naast Cambio is in Turnhout op dit ogenblik ook een tweede initiatief voor autodelen actief. Cozycar begeleidt een aantal privéautodeelgroepen van bewoners die een eigen auto delen.