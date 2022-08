Stad geeft opnieuw vier woningen in erfpacht op Begijnhof, een van de panden werd bewoond door kunstenares Wenefrida Lewi

Het Begijnhof van Turnhout is eigendom van het OCMW. Jaren geleden werd beslist om de woningen die vrij komen in erfpacht te geven. Op die manier worden de woningen onderhouden en blijft er leven op het Begijnhof, dat erkend is als Unesco Werelderfgoed en ook een beschermd monument is. “We gaan nu opnieuw vier woningen in erfpacht geven”, zegt schepen van Facility Management Francis Stijnen (CD&V). “Ik kan het natuurlijk alleen maar aanbevelen. Niet alleen omdat het werelderfgoed is, maar de ligging pal in het centrum en de rust zijn ook troeven.”

Kunstenares

Het gaat om twee grote woningen en twee kleinere. In een van de vier huizen kom je nog relieken tegen van de vorige bewoonster, kunstenares Wenefrida Lewi. Zij overleed begin dit jaar en was een gekend figuur in de stad. “Zij was een markante en geliefde verschijning op het begijnhof en daarbuiten. In haar huis zijn nog sporen van haar kunst bewaard gebleven en die hebben we intact gelaten”, zegt Stijnen. “Een erfpacht betekent dat je het gebruiksrecht koopt van een woning voor een periode van 33 jaar en die kan tweemaal verlengd worden. Naast het bedrag voor het gebruiksrecht betaal je ook een maandelijkse canon. De erfpacht is ook overerfbaar. Je moet er ook rekening mee houden dat je als erfpachter mee instaat voor het instandhouden van het onroerend erfgoed. Wij hebben de vier woningen nauwkeurig in kaart laten brengen door Monumentenwacht Antwerpen en het uitgebreide verslag daarvan is voor iedereen beschikbaar op onze website, dat geeft je al een solide basis.”