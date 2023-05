Stad en Sint-Jozefcollege onderzoeken potentieel van schooldomein

Firma Geysen roept David (48) uit tot Slimste Technieker van België: "Ik wilde vooral mijn kennis testen”

De voorbije maanden ging Geysen Group uit Westerlo op zoek naar ‘De Slimste Technieker van België’ met een online quiz. De acht besten mochten zich vervolgens zondag bewijzen in een aartsmoeilijk theoretisch examen én een praktische proef op de site in Westerlo. En niemand vervulde die opdrachten zo goed als David Raeymaekers (48). Het hoofd technische dienst van snoepfabrikant Cloetta in Turnhout is nu officieel ‘De Slimste technieker van België’. “Ik had de online quiz nochtans bijna gemist. De link was in mijn spam beland.”