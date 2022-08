Stad creëert 70 extra plaatsen voor buitenschoolse kinderopvang

TurnhoutDe buitenschoolse kinderopvang in Turnhout breidt vanaf september uit met 70 opvangplaatsen. Op woensdagen zullen die plaatsen ingevuld worden door leerlingen van drie scholen in de buurt Hellegat. “In de schoolvakanties maken we de 70 extra opvangplaatsen beschikbaar voor alle kinderen die in Turnhout naar school gaan”, klinkt het.

Stad Turnhout kampt al jaren met een tekort aan buitenschoolse kinderopvang. Dat probleem wordt nu deels opgelost. Vanaf 1 september heeft Turnhout een bijkomende locatie voor buitenschoolse kinderopvang in buurt Hellegat. Die buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd in Freinetschool De Regenboog in de Boomgaardstraat. “De nood aan extra opvangplaatsen was al lang een bekommernis in de buurt Hellegat, daarom hebben we de uitbreiding opgenomen in ons meerjarenplan”, zegt schepen van Kinderopvang Jan Van Otten. “Maar evident was het zeker niet, onder meer door het tekort aan kinderbegeleiders op de arbeidsmarkt. We ondernamen extra acties om vacatures in te vullen maar konden amper voldoende gediplomeerde begeleiders vinden om de uitval in bestaande teams op te vangen. Gelukkig hebben drie wijkwerkers ondertussen het attest van begeleider in de kinderopvang behaald. Zij nemen hun eerdere ervaring in de schoolopvang nu mee naar een reguliere job.”

Volledig scherm De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd in Freinetschool de Regenboog © Jef Van Nooten

Het stadsbestuur voerde de voorbije twee jaar gesprekken met de Regenboog, de Michaëlschool, en het Sint-Pietersinstituut, de drie scholen in de buurt Hellegat. Eind juni werd een akkoord bereikt met Freinetschool de Regenboog. “Op schooldagen kunnen we vóór schooltijd 42 kinderen en na schooltijd 70 kinderen opvangen”, zegt directrice Tinneke Gielen. “Op woensdagmiddag is onze kinderopvang ook open voor de kleuters en lagereschoolkinderen van de twee andere scholen uit de buurt. In de schoolvakanties maken we de 70 extra opvangplaatsen beschikbaar voor alle kinderen die in Turnhout naar school gaan of in Turnhout wonen.”

Sport

De overeenkomst die de stad nu heeft gesloten met de Regenboog is voor alle betrokkenen een nieuwe vorm van samenwerken. Maar de stad gelooft dat het initiatief een toekomst heeft. “We beschouwen het nieuwe opvanginitiatief tegelijk als een proeftuin waarin we het Vlaamse BOA-decreet in praktijk willen omzetten”, zegt schepen Jan Van Otten. BOA staat voor buitenschoolse opvang en activiteiten. Met het decreet wil de Vlaamse overheid gemeenten, kinderopvang, scholen en aanbieders van vrijetijdsactiviteiten stimuleren om meer samen te werken. “Er is in Turnhout een groot aanbod aan activiteiten, bijvoorbeeld via sport- of cultuurverenigingen. Maar voor veel ouders is het moeilijk om werk en gezin te combineren, en dan moeten ze kiezen tussen ofwel een activiteit, ofwel opvang. Als die twee beter samenhangen, dan is het voor ouders gemakkelijker om alles te organiseren en hebben kinderen meer keuzeopties.”

Volledig scherm De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd in Freinetschool de Regenboog © Jef Van Nooten

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.