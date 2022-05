Stad breidt betalend parkeren fors uit: “Straten terug aan bewoners geven”

TurnhoutStad Turnhout is volop bezig met de uitrol van een nieuw parkeerbeleid. In de stad komen er twee zones voor betalend parkeren bij. Het aantal bovengrondse betalende parkeerplaatsen in de stad stijgt daarmee van 2.500 naar 3.700 plaatsen. Alle oude parkeerautomaten worden ook vervangen door nieuwe exemplaren waarbij je je nummerplaat kan ingeven.

Elk jaar maakt de dienst Mobiliteit van Stad Turnhout een analyse van de parkeergewoontes. Daaruit bleek in 2021 dat de parkeerdruk in vooral twee buurten sterk is toegenomen: Niefhout en Graatakker. “In de omgeving van Niefhout, de nieuwe wijk achter het station, speelt zowel de nieuwe stedelijke ontwikkeling een rol, als de nabijheid van onder andere cultuurhuis de Warande”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers. “Daarnaast is de parking van bioscoopcomplex UGC aan de Graatakker een tijd geleden betalend geworden. Heel wat inwoners uit de buurt van het bioscopencomplex op de Graatakker gebruikten de gratis ondergrondse parking. Met het betalend worden van de parking steeg ook daar de parkeerdruk in die omgeving.”

0,60 euro per uur

Om het probleem van de parkeerdruk in deze buurten op te lossen wordt er betalend parkeren ingevoerd in beide zones. “Het aantal bovengrondse betalende parkeerplaatsen in de stad stijgt daarmee met bijna 50%, van 2.500 naar 3.700 plaatsen”, vervolgt Marc Boogers. “In de nieuwe betaalzones geldt het laagste tarief van 0,60 euro per uur. Bewoners kunnen een gratis parkeerkaart aanvragen. Zo wil de Stad de straat teruggeven aan de bewoners.”

In de twee nieuwe betaalzones werden moderne parkeerautomaten geplaatst. Elders in de stad worden de oude parkeerautomaten ook vervangen door 116 nieuwe exemplaren met een klavier om onder andere je nummerplaat in te geven. “Betalen kan je met een betaalkaart, munten of digitaal met sms of app. Daarnaast komen er ook 149 digitale betaalzuilen, met uitsluitend uitleg over hoe digitaal te betalen. Bij digitaal betalen betaal je enkel de effectieve parkeertijd.”

650.000 euro parkeerinkomsten

De uitrol van het nieuwe parkeerbeleid kost de stad 830.000 euro. Daartegenover staat wel dat de stad jaarlijks zo’n 650.000 euro extra aan parkeerinkomsten binnenkrijgt. “De controle gebeurt reeds heel wat jaren door zes agenten, die zowel wanbetalers als foutparkeerders kunnen beboeten. Daar komen nu, met de uitbreiding van twee betalende zones, twee medewerkers van parkingpartner Indigo bij. De politie maakt voor beide teams een dienstregeling op, zodat de acht parkeerwachters het hele gebied controleren”, besluit Marc Boogers. “Het is niet de bedoeling dat de parkeercontroles een heksenjacht worden, wel een eerlijke controle, zoals nu ook het geval is. Op langere termijn bekijken we samen met parkingpartner Indigo of een scanvoertuig kan worden ingezet dat elektronisch kan controleren.”

In welke straten wordt het parkeren betalend?

Omgeving station

Het gaat over de straten in de stationsomgeving aan de westzijde van de spoorweg, met name: Antoine Coppenslaan, Antoine Coppensplein, Tichelarijstraat, Diamanterf, Jachthoornstraat, Valkeniersstraat, Veldekensstraat, Hollandsestraat, Mattenstraat, Guldensporenlei, Nieuwe Kaai, Harmoniestraat, Karel Oomsstraat, Dokter Nand Peetersstraat, Bouwschen Pad, Sussenpad, Diksmuidestraat, Bareelstraat, Prinsessenstraat, Prinsenstraat, Gildenstraat, Tramstraat, De Merodelei (stuk dat nog niet betalend was).

Omgeving UGC

Het gaat over de straten: Rubensstraat, Kasteelloop, Schildershof, Smiskensstraat, Duifhuisstraat, Nachtegalenstraat, Graatakker, Smalvoortstraat, Tuinbouwstraat, Dageraadstraat, Hammelburgstraat, Gust Hensstraat, Korte Mermansstraat, Kwakkelstraat (stuk dat nog niet betalend was) en Papenbruggestraat.

Volledig scherm Een infobord voor digitaal betalend parketen © Jef Van Nooten