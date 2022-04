Sport & Spel Festival laat kinderen en ouders samen spelen

Turnhout Kunst­schaats­club Nieuw Olympia huldigt vicewereld­kam­pi­oe­ne Loena Hendrickx: “Nooit gedacht dat zo’n speelvogel het zo ver zou schoppen”

Loena Hendrickx (22), onze vicewereldkampioene in het kunstschaatsen, is dinsdagavond gehuldigd door haar oude schaatsclub Nieuw Olympia Turnhout (NOT). Ze werd ontvangen in binnenspeeltuin Raf & Otje, hetzelfde gebouw waar ze lang geleden haar eerste stappen op het ijs zette. “Ze was zo’n speelvogel. Ik had toen nooit gedacht dat zij ooit vicewereldkampioene zou worden”, lacht Roger Broeckx, voorzitter van kunstschaatsclub NOT.

13 april