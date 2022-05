Speelkaartenmuseum lanceert unieke expo rond tattoos: bezoekers kunnen er ook zelf één laten zetten

Museumcoördinator Elke Grommen en haar team zijn volop bezig om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen voor een unieke tentoonstelling in het Speelkaartenmuseum in Turnhout. Vanaf 19 mei tot 26 februari volgend jaar loopt er de expo ‘Onderhuids’. De tentoonstelling is het resultaat van een oproep die het Speelkaartenmuseum eind 2021 lanceerde naar mensen met speelkaartgerelateerde tattoos. Beperkingen waren er niet, de tattoo mocht alles uit het heel rijke scala verbeelden: een koning, een joker, een klaverblad, een royal flush, ... “Uit de meer dan honderd reacties selecteerde het team van curatoren vijftien verhalen. Als belangrijkste criteria hanteerden ze de verscheidenheid van de profielen en van de tatoeages, maar vooral ook van de verhalen achter de tattoos”, zegt Astrid Wittebolle, schepen van Cultuur en Musea.

Tatotkaart

De zoektocht leverde boeiende portretten op, uit alle windstreken van het land maar ook van over de grens. De vijftien geselecteerde personen werden eerst artistiek geportretteerd door fotograaf Ans Brys. Matthias M.R. Declercq ging nadien met iedereen in gesprek om hun achterliggende (levens)verhalen op te schrijven. Zowel de portretten als de levensverhalen worden binnenkort op de bezoekers van het Speelkaartenmuseum losgelaten. “De resultaten zijn verbluffend”, vervolgt Astrid Wittebolle. “Ze kruipen onder je huid, in beeld en woord. Van de symboliek achter Koeken Tien en The Ace of Spades tot een tattoo van een tarotkaart en een koning uit India. Het ene verhaal is erg rock-’n-roll dankzij een muziekondernemer die bands als Motörhead begeleidde, een ander is dan weer speels via een fervente kaartenacrobaat of heel aangrijpend als eerbetoon aan een overleden naaste. Een tattoo draag je je hele leven mee, het verhaal ook.”

Volledig scherm Elke Grommen, coördinator van het Speelkaartenmuseum © Jef Van Nooten

De tentoonstelling wordt in het Speelkaartenmseum wordt uitgebreid met een heus tattoo-atelier. Bezoekers kunnen er zelf een speelkaartentattoo laten zetten. “Elke woensdag en zaterdag gaat een tatoeëerder er live aan het werk. Bezoekers kunnen getuigen zijn van het artistieke proces of er zelf aan deelnemen. Naast de bestaande tattoo flashes bevat het aanbod ook specifieke ontwerpen die verwijzen naar de rijke museumcollectie. Een afspraak maken kan per mail rechtstreeks bij de betrokken artiest. Een overzicht is binnenkort te vinden op de website van het museum.”

Grafisch kunstenaar

De tatoeëerder van dienst is grafisch kunstenaar Laura Meeus (27) uit Retie. Ze studeerde grafiek aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent en heeft een enorme interesse in druktechnieken. Laura runt haar eigen tattoo-atelier. Ze onderzocht de collectie speelkaarten en kunstvoorwerpen van het Speelkaartenmuseum om, samen met andere tattoo artists, nieuwe tattoo flashes te kunnen ontwikkelen.